【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸　陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅

▲ 向太在台灣隔離。

今年7月「向太」陳嵐在微博宣佈新抱郭碧婷有喜，「向太」陳嵐和「龍五」向華強升呢做爺爺嫲嫲。近日，「向太」陳嵐飛到台灣，相信為見證孫兒即將出生做準備。而受到新冠肺炎疫情影響，「向太」陳嵐抵台要先隔離14天，才能和兒子向佐夫妻見面。

▲ 向華強夫婦與兒子感情甚好。（取自微博）

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台灣五星級隔離

隔離期間，向太在微博分享台灣的五星級居所，並配文：「在台北的隔離日子還是很不錯，還剩最後兩天就可以見到兒媳婦和兒子了，因為是郊區景觀很好空氣質量又好，每天練氣功，看看書、看看電影和電視劇，修身養性，即平靜又健康的生活。」

她續指：「台灣的防疫做的很好，幾乎每天都有防疫工作人員打電話問候我，其實是監視定位你別跑出去玩，但是他們語氣很溫暖關懷你，所以不覺得不舒服！體會一次隔離生活也好。感受到所有好友的熱情送東西來放在門口給我們吃，養胖了我，病完後好不容易瘦下來的肉又跑回來了…」

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不少網民鼓勵向太快和兒子團聚，有網民留言：「這才是真愛郭碧婷，在這個特殊時期，在這個形勢下。向太身體恢復期，還要只（隻）身前往去陪伴碧婷。」

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一度入住ICU

數月前，向太因心肌梗塞被送院急救，更因出現併發症，一度入住ICU（深切治療部），她曾回憶當時的情況：「全隊人待命在手術房旁，怕我過不了這關...」

▲ 童年向佐與爸爸向華強。（向太微博）

加上新冠肺炎令向太見證太多生離死別，令她更珍惜和家人的時光：「和親友每次的告別最好用心一點。多說一句，可能是最後的一句。多看一眼，可能是最後一眼。緊緊的擁抱，可能是訣別的一抱。」

▲ 向太為向家挨壞身子。（向太微博）

向佐曾在內地訪談節目講述向太在生下弟弟後，適逢電影公司剛起步，所以沒坐月子便投入工作，令身體留下不少毛病，但向太從不對身邊人訴苦，令向佐非常心痛。

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