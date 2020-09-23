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【復課】中學指有個別新生仍在檢疫　今年新移民學生比例跌料與疫情及社會事件有關

社會 11:28 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中小學及幼稚園今日首階段復課。（陳靜儀攝）

全港中小幼校今日（23日）起分階段復課。位於葵涌的天主教慈幼會伍少梅中學指，學校仍有新生在檢疫，校方已提供網課支援；又指今年內地新移民學生下跌，料與疫情及社會事件有關。

全港學校今日起分階段復課，有中學生稱終回校見到同學感到開心，即看：【下一頁】

為減低感染風險，有學校採單向樓梯分流學生，即看：【下一頁】

負責中一收生的中文科主任吳嘉恩指，全校有個位數字學生，包括巴裔和內地新移民新生仍在檢疫，需要遲數日才能加入面授課堂，學校則安排他們繼續網上授課，又郵寄課業、學校資訊等予他們，和以電話及WhatsApp溝通。

吳續稱，現時仍有個別學生未回港，原因包括買不到機票，據了解他們有打算今年暫不入學，學校會跟進他們的最終取向。

吳指，全校的非華裔學生和內地新移民學生以往各佔約33%，惟今年新移民新生急降至約10至15%，料與疫情及社會事件有關，又透露有新移民家長曾對本港環境表達擔憂，但未有學生因此選擇退學。

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記者：徐紹軒

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