【醫者父母心】曾救回3噸重物壓碎盆骨穿腸地盤工　外科醫生鬼門關前搶救生命：救人容不下半點猶豫

▲ 鄭敏樂醫生表示，醫生是病人的唯一依靠，尤其是做手術，病人將自己交托給醫生，我們一定要盡力去做。

「盡做啦」、「救得幾多得幾多」外科專科鄭敏樂醫生常常掛在口邊。07年畢業、入行13年，她一直堅守崗位，在鬼門關前盡力搶救一個又一個生命。

小時候，鄭敏樂每周六都會去醫院做義工，與病人聊天期間，發現醫護工作幫到人又有意義，自此立志要做醫生。「醫護每個都衝來衝去，好像每一個人都在與時間競賽，爭分奪秒去救人。病人說因為醫護辛勤努力，才救到自己和一家人，好感謝他們。」

數秒定奪生存機率 不容許丁點失誤

鄭敏樂曾於內外科、兒科、婦產科做實習，最後鍾情外科。「做跳樓、撞車的個案，或遇上較急的疾病，如器官穿了要即時做手術、止血，好快、好直接地救到一個人，具挑戰性亦有成功感。」

面對一個又一個危急傷者，鄭敏樂站在生存和死亡的一綫之間搶救生命。她指做外科醫生最緊要冷靜，承受得到壓力。在手術會前與團隊計劃清楚，即使過程面對突發狀況，也要沉著應對，因為即使四、五秒的猶豫，都足以左右病人的生存機率。

如主動脈出血，你一放手，就可能有幾百毫升，甚至1公升的血流出。只要有丁點失誤，病人流多了血，這幾秒就是救得番，和救不了的分別。當刻你要做正確決定，才救得到病人。

腦中一片空白、不知所措的情況，於她身上從未出現過。

▲ 在手術枱上，鄭敏樂指要爭分奪秒、避免失誤，做得好才能對病人有交代。（被訪者提供）

隨時on call的高壓生活

鄭敏樂試過連續當值兩個多星期，兩日才睡一次覺。也曾經一日內無間斷做手術，中間只能花少許時間飲杯水、去個廁所，還未計on call 36小時期間的門診、巡房等工作，就連上內地教學，突然收到Call都要立即回港做手術。「所以我們會說如果真的想休息，最好飛去外國，因為澳門、深圳都太近，哈哈。」

電話長期不關，鄭敏樂笑指以前鈴聲設得好大聲，現在則改為較柔和的音樂，即使半夜三更叫醒她回去做手術，也不會嚇親。

有時做完一日真的好辛苦，以前後生On call後還可以出街吃晚飯，現在基本上一回家就要睡。曾笑說真的想退休不做，或有個一兩個月的悠長假期就好了。

縱有此期望，但她深知醫院人手緊絀，也不介意做。「多一對手就做得快點，結果可能會好啲呢。」

行醫要有同理心 「別擺高高在上的姿態」

在死神的門前把關，花盡力氣也未必每次都救得到，鄭敏樂坦言初期面對死亡會吃不消，覺得好難受。尤其踏出手術門面對家屬，看過有人嚎哭、拒絕接受或怪責，甚至問「為甚麼你不努力點去救」等等，她也試過眼濕濕。

▲ 鄭敏樂坦言工作其實辛苦，但肩負的使命感相當重。（黃建輝攝）

鄭敏樂補充：「但慢慢知道當我努力過，有時命運也不在我掌控之中，要學識放下；惟有努力安撫家屬、向他們解說，其實好多時家屬都知我已盡力。做醫生要有同理心，別擺高高在上的姿態，即覺得『我已做本份，唔得無辦法』，你要感受到家屬所想。」

即使成功救人，鄭敏樂做完手術也會反覆思考哪邊要改善、可做得更好。

做完手術有時連胃口都無埋，本來肚餓也吃不下，睡覺時不斷浮現剛才的緊急片段，思考手術過程怎樣可以縮短、更順暢，如何加快止血、減少出血量？

病人康復有笑容就是動力

看著病人康復，由躺在病床上到行得走得，這些畫面是鄭敏樂的動力來源。她憶述一個中年女士撞車入院，當時她十二指腸穿破，髒物遍布腹部。經努力清理、做手術後，她的復元進度良好，隨後更生了第二胎。

她覆診時說如果沒有我們，她不會再有一個小朋友，長子也會失去媽媽。其實好多傷者都好後生，是家庭支柱，你救得到他們，等於救了他全家。

▲ 鄭敏樂時常參與教學，欲增加大眾對傷口止血的認識，讓在救傷車、醫護人員來到之前，也有人為傷者急救。（被訪者提供）

更深刻的，是一個被3噸重物壓住，因而入院的地盤工人。當時他盆骨碎裂、腸道穿破，雙腳亦無血到，要即時割腸做造口，並做盤骨、血管科手術。

復原過程好長，要一兩年，但他之後轉型去做IT，重新投入社會，能回來覆診令我覺得好開心。 初初覺得未必救得返，他來的時候血壓好低，也已經休克，但他現在行得走得，更可聊天，他一個微笑已是我最大的鼓舞。

病人年齡分布廣，小如6、7歲的小孩都有，當下救得到他，治療後讓他回復常人狀態、繼續過本來的生活，讓鄭敏樂覺得好滿足。

持續研究新治療方案 入行13年不怠慢

為幫助更多病人，鄭敏樂早前與團隊以過往數據為基礎，在港推行「三合一盆骨骨折治療方案」。提倡於黃金一小時內由骨科、外科及放射治療科合作做手術，令傷者盡快止血，將死亡風險大幅降低至12.5%。

方案推行後成功幫助不少病人，但她沒有因而怠慢，現正籌備加強方案，將血管科常用的「血管腔內球囊」技術推廣於急症科、外科醫生處理創傷時使用。方案建議將球囊放於大動脈塞住，減少盤骨出血，期望可將死亡率進一步下降至5%，現為訓練、試驗階段，需與不同部門的醫護人員溝通。鄭敏樂說︰

滿足於現狀好悶，有新目標、做得更好時，就可以救到多些人，這是我工作的一大動力。

▲ 鄭敏樂也是個「山系女孩」，她說︰「試過在獅子山走下來，覺得香港好有特色、萬家燈火，好美。」（被訪者提供）

病人生死就在己手 提醒緊記勿忘初心

入行至今，鄭敏樂仍要求自己每日不斷進步，亦時刻提醒勿忘初心。「即使工作多忙、多大壓力，都別忘記想服務、貢獻社會，想救人的初心。雖然現時資源、人手都不足，有時會好累、好氣餒又會忟憎，但每每回想為何入醫學院，就會有動力繼續行下去，每一日都會盡力做，做得幾多得幾多。」

即使工作量多重、多辛苦也絕不Hea做，因為這是對病人的承擔。

醫生是病人唯一的依靠，不盡力去醫治他的話，對唔住這個病人。特別是做手術，由他簽同意書的那一刻起，就已經將自己交托給你。他麻醉後躺在床上，生死就在你手。

▲ 做視障人士領跑員時，邊跑邊講解周遭環境，使鄭敏樂留意到更多微細的事物。（被訪者提供）

見證生死更珍惜生命

鄭敏樂指自己是不喜歡停下來的人，故一有假期，她就會去行山、跑步或潛水，或到學校、機構教創傷止血課程。

更特別的是，她有另一個角色︰視障人士領跑員。「我覺得好有意義，聊天時他更會教到你嘢。縱使面對困難、不如意的事，如由健視變成視障，但他們仍無放棄，一直努力生存。甚至去學烹飪、斬雞。當我覺得疲累，他們亦是我的動力。」

▲ 不單是2019年十大傑出青年得主，鄭敏樂也是「全港時尚專業女性選舉 2020」得獎者之一。（被訪者提供）

一邊努力搶救他人的生命，一邊盡力享受生活，因為看過太多生離死別，令鄭敏樂更加珍惜當下。身為去年十大傑出青年的她寄語年輕人︰

前面的路還長，要珍惜、愛錫和懂得保護自己。活在當下，有何想說、想做的就要做，不要再猶豫，有時後悔已經太遲。

記者：吳霆俊