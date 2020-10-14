精準治療助覷準癌症特點 提升EGFR肺癌治療成效

癌症精準治療是近年用於治療癌症的概念，在香港等亞洲地區常見的EGFR肺癌便是一個好例子去展示這個治療概念，尤其是近年針對這種肺癌的標靶藥物不斷革新，為病人提供針對性的治療，不但顯著延長生存期，更能讓病人只靠口服藥物，便能控制病情，享有具質素的生活及繼續如常活動。



肺癌可分為非小細胞肺癌及小細胞癌，而非小細胞肺癌又再按類型及細胞基因變異作分類，當中約三至五成個案都有EGFR基因變異。

按基因變異特點選擇治療

臨床腫瘤科專科醫生李孔敏指出，過去晚期肺癌的治療比較單一，主要以副作用較多的化療控病，但現在治療晚期肺癌則不只看種類及分期，而是因應不同的基因變異作出選擇，並且可以細看基因變異的特點，然後選擇最適合及針對性的藥物治療，這就是精準治療的實踐。

她以EGFR肺癌為例，即使是同樣是EGFR肺癌，亦可能有不同的基因特點，其中九成均屬於外顯子(Exon)19及21變異，使用能針對變異的標靶藥便可帶來更理想的療效。另方面，癌細胞十分聰明，為求可以生存，可能會出現變種。

基因再變可致抗藥性

「癌細胞的基因變異就如天線接收器，癌細胞接收到信號便會快速生長，而標靶藥如一個合身的保護罩，阻截腫瘤接收信號。但治療一段時間後，接收器可能會變形，令保護罩無法繼續貼合，或是接收器增多，導致藥物出現抗藥性而失效。」李醫生解釋，有時變異更可能發生在整條天線、即細胞身上，令由EGFR變為ALK、HER2或BRAF基因變異，甚至由非小細胞肺癌變為小細胞肺癌。

因此，當晚期肺癌病人出現抗藥性或病情惡化，醫生都會建議再抽組織進行化驗，甚至可進行「次世代排序」(Next generation sequencing)，藉以配對適合的藥物治療。

李醫生表示，標靶治療對於肺癌是一大突破，現時肺癌的標靶藥可以針對約十種基因突變，而用於治療EGFR的標靶藥更已推出超過十年，較新一代的藥物效力亦愈佳，病人的生存期亦由過往少於一年，延長至多於一年，例如第二代標靶藥便可控病超過一年，故現時肺癌病人存活兩、三年也頗常見。

適當治療延壽命保生活質素

「除了延長壽命，更重要是病人能享有具質素的時間，可以在頗長時間內只需口服藥物，便可以有效控制病情，可如常工作和生活，對病人而言是福音。」李醫生又稱，即使標靶藥失效或不合用，病人仍可考慮其他治療選擇。

李醫生最後鼓勵病人，腫瘤科的治療不斷有新的突破，故大家千萬不要放棄，而治療亦十分依賴病人的意志及態度，保持積極及正面的態度有利病情控制。



針對性治療助患者維持生活質素

現代人壽命愈來愈長，三代同堂似乎不難，但疾病的來臨有時難以預料，六十多歲的李女士(假名)便是一個例子。她一向健康正常，沒有吸煙習慣，卻無端持續氣喘，求醫後發現問題源於晚期肺癌引起的肺積水，已屬於晚期肺癌，而檢測顯示其肺癌帶有EGFR基因變異，可以使用針對性的標靶藥物治療。

李女士最初使用第一代標靶藥，療效理想，肺積水情況有明顯改善，而皮膚乾躁痕養及口腔飛滋等副作用也能接受。接受治療後，李女士可以繼續湊孫，生活沒有太大影響。

不過，病情受控約十個月後，李女士的病情有變，癌指數升高，肺積水亦再次出現，反映藥物出現抗藥性。醫生於是替其再做基因檢測，發現有常見的T790M變異，於是轉用較新及針對性的標靶藥，至今已過了兩年多。雖然李女士患有晚期肺癌，但在治療的幫助下，她可以繼續享受三代同堂的天倫之樂，並且可以保有原來的生活質素。

(資料由客戶提供)

