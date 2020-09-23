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4少年涉綁架勒索　控方指被告被認出押後再訊

社會 11:59 2020/09/23

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案件今（23日）於觀塘裁判法院再訊。（資料圖片）

4名年齡介乎13至17歲少年涉於上周二（15日）在牛頭角一間酒店內非法禁錮1名男子及勒索其家人，事主其後逃脫，警方接報後拘捕涉案4名少年，控告4人綁架罪，案件今（23日）於觀塘裁判法院再訊。4名被告在認人手續中被事主認出，暫毋須答辯，以待警方進一步調查，4人續還押後11月18日再訊。

4名涉案男被告分別為17歲、15歲、16歲及13歲，同被控一項將人強行帶走或禁錮（綁架）罪。控罪指，4名被告於2020年9月15日，在牛頭角觀塘道工業家酒店307室，違反X的意願將其禁錮，意圖取得贖金或利益。

案件早前提堂後，事主在認人手續中認出4名被告。4名被告今仍暫毋須答辯，以待警方調查，包括分析閉路電視、電訊商電話紀錄、被告手機內容、基因鑑證及酒店房間物品檢驗等。

裁判官將案件押後11月18日再訊，並拒絕各被告保釋申請，13歲被告須還押屯門青少年及兒童院，其餘被告則還押懲教看管。

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記者：王仁昌

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