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【正向思維】機構推人生必修10堂課免費教材　助教師作生命教育體驗活動和討論

教育 12:28 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

動畫及影片主題均以「追求美好人生必修課」為主題。(受訪者提供)

香港人亦處於不同的逆境中，父母面對變幻莫測的世界，如何建設下一代的正向思維？華永會與循道衞理優質生命教育中心下周正式推出，由該中心設計以廣東話製作的首套生命教育主題動畫「人生必修課」學習教材資源計劃，供教育界應用，配合系統化的中小學教材，帶領老師可推動生命教育體驗活動和討論。

10段「人生必修課」主題分別是：我的人生我決定、愛上不完美的自己、尋找你天命、慶祝失敗、勇氣、樂觀、堅毅、尊重和同理心。動畫及教材，費用全免。

當孩子活在比拼中，就會失去獨特性。(機構提供)

動畫特色是引入近代教育及心理學家培養新世代的理念，用卡通深入淺出介紹，每段動畫主題均會配合相應的人物故事專訪影片，以具體的例子說明抽象的理念。

中心總幹事陳穗指出，該動畫以「追求美好人生必修課」為主題，包括完整的教材套：教案、影片、簡報、互動學習工作紙，全面支援教師教學需要，促進師生關係及班級經營，同時幫助學生以行動實踐。

以具體例子帶出思考。(機構提供)

另外，他們也希望透過動畫，幫助家長們突破社會固有的思維，為孩子選擇對的跑道代替贏在起跑線。

她舉例，動畫其中第一齣是「孩子愛上不完美的自己」。他們見到當孩子活在比拼中，包括父母將孩子與他人比較，同儕中互相比較，就會失去獨特性、自我價值與自信。但相信每個人都獨一無二，有其強項及限制，唯有幫助孩子愛上不完美的自己，他們才能跳出世界給自己的一把尺，活出完整的生命。

查詢：3725 4588(循道衞理優質生命教育中心)

記者：胡麗珊

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