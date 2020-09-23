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【正向思維】機構推免費動畫教材　助教師和家長為學生建構正向思維

教育 12:28 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

動畫及影片主題均以「追求美好人生必修課」為主題。(受訪者提供)

在世紀疫情下，香港人亦處於不同的逆境中，父母面對變幻莫測的世界，如何建設下一代的正向思維？華永會與循道衞理優質生命教育中心下周正式推出首套廣東話製作，以生命教育為主題的多媒體教材套：「善亮人生 一 在生命的順流或逆流中成為更好的自己」計劃，供教育界應用。配合系統化的中小學教材，幫助老師在課堂中推動生命教育體驗活動和協助學生自主建構價值觀。

10段「人生必修課」主題分別是：我的人生我決定、愛上不完美的自己、尋找你天命、慶祝失敗、勇氣、樂觀、堅毅、尊重和同理心。動畫及教材可供全港學校免費下載。

當孩子活在比拼中，就會失去獨特性。(機構提供)

教材套引入近代教育及心理學家培養新世代的理念，用卡通深入淺出介紹，每段動畫主題均會配合相應的人物故事專訪影片，以具體的例子說明抽象的理念。

中心總幹事陳穗指出，該動畫以「生命教育必修課」為主題，包括教案、影片、簡報、互動學習工作紙，全面支援教師教學需要，促進師生關係及班級經營，同時幫助學生以行動實踐。

以具體例子帶出思考。(機構提供)

另外，計劃亦希望透過動畫，幫助家長們突破社會固有的思維，以前瞻性的視野，在急劇變化的二十一世紀為孩子選擇對的跑道代替贏在起跑線。

她舉例，動畫其中第一齣是「孩子愛上不完美的自己」。他們見到當孩子活在比拼中，包括父母將孩子與他人比較，同儕中互相比較，就會失去獨特性、自我價值與自信。但相信每個人都獨一無二，有其強項及限制，唯有幫助孩子愛上不完美的自己，他們才能跳出世界給自己的一把尺，活出完整的生命。

教材下載可按此連結

查詢：3725 4590(循道衞理優質生命教育中心)

記者：胡麗珊

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