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旗下寶珀專賣店被指欠租　Swatch遭業主入稟追逾276萬

社會 12:01 2020/09/23

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原告入稟高院向答辯人追討約276萬元欠款。（資料圖片）

Swatch旗下寶珀專賣店位於尖沙咀1881 Heritage的分店，日前遭業主入稟高等法院，指自去年底起拖欠部分租金等費用，業主遂向Swatch追討共逾276萬元欠款。

原告Flying Snow Limited；答辯人The Swatch Group (Hong Kong) Limited。入稟狀指，原告是涉案1881 Heritage 2樓舖位的業主，雙方於2019年1月簽訂為期3年租約，最初以月租140萬元租用涉案舖位，每年加租10萬元，答辯人其後並租用櫥窗作推廣之用。

惟答辯人自去年12月起，在未經原告同意下，聲稱有權獲退還部分租金，因此答辯人自該月起只繳付部分租金及管理費等，答辯人最終於今年3月停業，並於4月歸還舖位，但卻未有按要求將舖位還原。

原告因此入稟高院，向答辯人追討約276萬元欠款，以及還原舖位的費用及租約期內餘下租金等。

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記者：楊詠渝

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