消息：將軍澳隧道轉車站10月2日啟用　新巴九巴轉乘無額外優惠

▲ 將軍澳隧道轉車站10月2日啟用。（資料圖片）

將軍澳隧道轉車站（市區入將軍澳方向），據了解將於下周五10月2日啟用。消息稱，至少22條巴士線會加設分站，方便乘客轉車，各巴士公司亦將增設分段收費及轉乘優惠。不過倘乘客於九巴及新巴路線之間轉車，據悉不設額外優惠，需付兩程車費。

轉車站啟用時，現時途經將軍澳隧道的22條巴士線，包括九巴6條線、新巴10條線、城巴5條線及城巴/九巴1條聯營路線，將加設分站。至於途經寶琳路，即俗稱「兜山路」的巴士線如98A、98C等路線，則不停轉車站。

跨巴士公司線轉車＝無優惠

各巴士公司將分別增設優惠，其中九巴會為乘坐其路線的乘客，提供轉乘優惠，包括免費轉乘及「補差價」形式的轉乘優惠，即兩程總收費以當中較高一程的收費為準，最多可慳5.1元。據悉九巴10月2日也開辦新循環線98，由將軍澳工業邨來往牛頭角站，讓康城居民及工業邨上班族來往東九龍。

新巴/城巴亦會為乘搭新巴/城巴路線，包括機場巴士路線的乘客，提供免費轉乘或「補差價」形式的轉乘優惠。據悉10月2日起，新巴/城巴亦開辦新線797，由康城往九龍灣（企業廣場），日後方便乘客轉車來往將軍澳區及九龍東商貿區。

轉車站引入新分段收費

不過倘乘客在九巴與新巴/城巴之間的路線轉車，據悉各間巴士公司未達成共識，仍未能向乘客提供轉車優惠。但據悉九巴將提早於將軍澳隧道轉車站，增設區內分段收費，即於該站上車只需付5.1元，即可往將軍澳區。

據悉新巴/城巴也會增設分段收費，不過車資會稍貴過區內收費3.6元。

TOPick向運輸署提問有關啟用方案，署方稱稍後公布。

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記者：吳卓峰