【食用安全】 廣西出產八角硫磺超標16倍　長期食用或損食道致慢性中毒

▲ 廣西出產八角硫磺超標16倍，長期食用或損食道致慢性中毒。

八角是日常經常用到的調味料，內地有傳媒揭發，廣西南寧市高峰天然香料物流中心（高峰市場）有無良商家為縮短工時及減成本，以硫磺燻製八角！硫磺八角殘留的二氧化硫量達每公斤500毫克，超標16倍，攝取過量不但有可能損害食道或呼吸氣管，更可致慢性中毒。

硫磺燻製可減低成本縮短工時

綜合內地傳媒報導，高峰市場盛產八角，每天出貨量高達300噸，每年8月都有中國各地商人去採購，大多銷往中國北方。當地商家為壓低成本及縮短工時，以硫磺燻製方法取代應有之水灼或生曬。原本八角生果採摘後需要經過水焯或晾曬處理，曬至10成乾到可以出售需時至少5天以上。

因此商人以燒柴或煤炭烘烤加速烘乾八角，硫磺燻製保留其色澤，不易發霉。這樣的處理方法可以將工序縮短一半以上，成本亦大大減低：

正常五六斤可曬一斤乾果，但硫磺八角兩斤多就可曬一斤（乾果），成本低近一半。

無硫磺八角市價貴5成

有當地商戶向記者透露，以硫磺製作八角雖然違法，但該市場出產的八角大部分都經過硫磺燻製，早已成為主流。每當有檢查時市場會通知，只要暫時收起硫磺八角便可。如想購買無硫磺八角，甚至需要特地聲明，市價更比有硫磺的版本貴5成左右。

為了壓低成本及方便採購，批發商明知八角經硫磺燻製也會照樣採購，並分銷到各地飯堂食肆。有從事八角出口貿易者向記者表示：

現在想買無硫八角都找不到貨源，國內市場超過90%是硫磺八角。

▲ 以硫磺製作的八角色澤較鮮艷。（影片截圖）

超標16倍 長期食用有慢性中毒危機

根據《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》規定，硫磺屬合法之食品添加劑，但八角並不在適用範圍之內。記者將八角樣本送去檢測，發現硫磺八角之二氧化硫殘留量達每公斤500毫克，含量超標16倍。

林草局八角肉桂工程技術研究中心主任李開祥指出，「硫磺八角」對人體的損害程度，需視乎硫磺用量而定。他表示，攝入過量二氧化硫有可能損害食道或呼吸氣管，產生噁心、嘔吐等問題，長期食用甚至會有慢性中毒的危機。

經硫磺燻製的八角有以下3個特點：

色澤偏黃

氣味更濃

尖端略呈黃紅色，摸起來較軟身

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責任編輯：羅嘉欣