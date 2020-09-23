【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚

▲ 有港媽分享家中印傭工作10年完約，要回鄉照顧母親，兒子送機時不捨落淚。

不少父母聘請外傭幫忙照顧子女，小朋友日夜對著姐姐，彼此儼如家人。一名港媽近日分享，家中印傭工作10年完約，要回鄉照顧母親，他們一家四口去送機，其兒子不捨姐姐離開而落淚，場面令人感動。

該名港媽上周日（20日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，附上一段影片寫道︰

看到不善（擅）表達自己嘅仔仔咁唔捨得，做媽咪心都酸，希望佢會返嚟啦！

港媽負責拍片，從1分20秒的影片可見，一家四口送印傭到機場，港爸在前面幫忙推行李，印傭牽著港媽小女兒的手，兒子則跟在姐姐身旁。聽到港媽說︰「姐姐要走喇，一陣間睇吓佢哋會唔會喊先。」

▲ 港媽的小女兒輕聲跟姐姐說「byebye」。（影片截圖）

兒子印傭不捨哭起來

一家四口與印傭來到離境大堂，印傭準備離開前與一對少主拍照留念，小女兒輕聲跟姐姐說「byebye」，姐姐亦不捨擁著她。兒子拍照後走開，原來他忍不住哭起來，在旁一邊哭一邊抹眼淚，姐姐上前擁抱他加以安慰。

此時，印傭也不捨落淚，輕輕用手擦拭眼淚。看到外傭離去的身影，一家四口才慢慢離開，當時小女兒眼泛淚光走到媽媽身邊。

港媽回應網民時表示，她送機時盡量掩飾情緒，「冇理由自己爆喊管理唔到啲細路㗎」，所以她沒跟印傭影相，只講了一聲「byebye」。

▲ 兒子不捨外傭姐姐，忍不住哭起來。（影片截圖）

她透露印傭由兒子初生照顧到現在，由於印傭的媽媽腳部不適，她要回鄉照顧媽媽。印傭10年來努力賺錢照顧自己的家庭，期間只回印尼一次，每次都是補錢。她又指新外傭已工作兩個月，對方依賴性比較強，不過「仲未見真章」。

網民大讚好僱主好姐姐

網民留言指帖文充滿「洋蔥」、「見到哥哥喊嗰下，我都想喊」，又讚賞他們是「好僱主好姐姐」，認為港媽請到好外傭非常幸運。有網民表示，小朋友不捨得姐姐，證明姐姐平時愛錫兩個小朋友，有人留言︰

小朋友係最真無得呃！姐姐好不好，看小朋友就知，好感動。

雙方都有真心對大家好，才建立一份好感情！

另有網民稱讚港媽的兩個小朋友「心地善良，懂得感恩」，又笑言「大家忘記咗爸爸！同姐姐推行李，是暖男」。其中一名網民分享，她家中外傭同樣工作了10年離開，「在機場送別時，連我老公都喊」。

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責任編輯︰駱秀玲