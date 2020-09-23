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馬逢國澄清張建宗沒說過「識大體」　向對方致歉

社會 12:17 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

馬逢國昨日（22日）聯同業界見記者時，一度激動落淚。（資料圖片）

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國昨日（22日）聯同業界見記者時，一度激動落淚，更點名批評政務司司長張建宗的「識大體」論。馬逢國今日（23日）澄清，張建宗未有說過要任何界別或人士要「識大體」，如果引起對方困擾，向他致歉。

活動及演藝界斥政府支援少　馬逢國發言一度落淚

馬逢國今早（23日）在電台節目解釋，早前聽到張建宗在電台節目說「第三輪抗疫基金未必能有太大承擔，望市民體諒」，與網誌提到的「希望議員以大局為重」混淆，把兩者混合聯繫為「識大體」，承認是自己的問題。

他又指，「大體」一說令對其有特別感受，因有一位很尊敬的朋友，捐了自己身體做大體老師，故他相當感觸。不過，對於昨日說法如果引起對方困擾，向他致歉。

馬逢國又提到，相當高級的官員提出業界如果未獲支援可以申請綜援，而且不止一次提出，但拒絕透露對方身份，又引述對方指政府難以識別從業員，因此無法支援，相信對方是出於好意。

對於警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，馬逢國認為，一定要在警方執法需要和傳媒採訪兩方面平衡，又指去年的暴力事件中，有人以傳媒身份出現，但表現不符合傳媒身份，故造成很大障礙。馬認為，兩方面要好好坐下，尋求方法解決，認為仍有探討空間，會嘗試為雙方拉線。

政務司司長辦公室澄清，稱張建宗是希望大家能體諒，但從未說過任何界別或人士要「識大體」。詳情即睇:【下一頁】

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責任編輯：陳子謙

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馬逢國 張建宗 政務司

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