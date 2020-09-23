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社交網站專頁疑直播售冒牌LV及CHANEL飾物　30歲夫婦被捕

社會 12:36 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

海關展示檢獲的冒牌貨品。（曾秋文攝）

近年網上興起KOL直播推銷產品，海關周一（21日）首次破獲相關案件，有人涉於網上社交平台直播，推售如CHANEL、LV等名牌的冒牌飾物，檢走約2千件相關貨物，市值約10萬元，年齡30歲的一對夫婦被捕。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢稱，早前接報稱有人於網上社交平台，疑售冒牌飾物。調查後發現，有社交平台專頁透過網上直播，推售疑冒牌飾物。他指賣家為了逃避海關調查，特別於深宵時段銷售，每次直播約5至6小時，當時會推銷新產品。倘買家心儀某類飾物，需留言確認，賣家就會私訊買家聯絡，提供銀行戶口過數。賣家收款後，就會將冒牌飾物以速遞方式送出。

王誌賢指，專頁的開設時間不長，相信疫情影響，多了人留家，疑人遂以直播形式謀利。每次直播約30人瀏覽，最多一度有60人，冒牌貨品售價由20至100元不等，僅正版售價5%，飾物質量不好。

海關調查期間，曾扮成顧客在網上試購，之後採取行動，周一突擊搜查沙田某住宅單位，起出該批冒牌飾物，並拘捕1男1女，年齡也是30歲，獲准保釋。案中海關檢走約2,000件懷疑冒牌飾物，如頸巾、耳環、頭飾等，市值約10萬元。

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記者：曾秋文

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