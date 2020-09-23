【秋天抗燥】入秋養生除「秋燥」　中醫推介溫燥涼燥茶療紓緩口乾不適【附做法】

▲ 中醫推介茶療紓緩秋燥不適症狀

入秋後，容易覺得口乾？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，秋天天氣濕度漸降，秋燥耗損人體津液，容易令人口乾舌燥。秋燥又分為「溫燥」和「涼燥」，梁醫師講解這兩類人士出現的症狀，並推介茶療紓緩不適症狀。

溫燥VS涼燥

溫燥

多見於夏末初秋之時，暑氣未完全消散，溫熱之氣與燥邪結合而成。

症狀：輕微發熱、頭痛、口乾而且口渴、偏好冷飲、唇鼻乾燥、咽喉乾痛、乾咳無痰、心情煩躁等。

涼燥

多出現於初冬之時，燥邪結合寒氣入侵人體。

症狀：多見怕冷、頭痛鼻塞、口乾而不渴、唇鼻乾燥、咽喉乾涸，乾咳而痰少，痰質清稀無血、皮膚乾痛等。

梁醫師提醒，出現以上症狀，不建議自行喝涼茶或感冒茶，宜諮詢註冊中醫師，透過辨證論治分辨是哪種秋燥，以對症下藥。

茶療推介

紓緩溫燥：麥冬梨乾蜂蜜茶

材料：麥冬6克、梨乾2-3片、蜂蜜適量

做法：將材料洗淨，鍋內加入1000毫升水，以武火煮至水滾後，調文火煮30分鐘即可。此茶可連渣倒進保溫瓶，繼續沖泡至味淡。

紓緩涼燥：紫蘇葉生薑茶

材料：紫蘇葉9克、陳皮1角、生薑4片

做法：將材料洗淨，鍋內加入1000毫升水，以武火煮至水滾後，調文火煮15分鐘即可。此茶可連渣倒進保溫瓶，繼續沖泡至味淡。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣