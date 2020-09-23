【兒童理財】不做「月光族」從小培養理財觀　兒童儲蓄戶口開戶條件大比拼

▲ 各大銀行的兒童儲蓄戶口大比拼。

不想子女將來成為「月光族」，父母從小灌輸正確的理財觀念非常重要。家長可以為孩子開設兒童戶口，助他們踏出獨立理財的第一步。近年各大銀行都推出多款兒童儲蓄計劃，開戶金額不同，部分銀行設有最低結餘限制，家長為孩子開戶前，須細心閱讀相關條文。

家長替小朋友開設兒童儲蓄戶口，要留意每間銀行的年齡要求不同，部分銀行亦有取消戶口的手續費，若在3個月內取消戶口，銀行會收取手續費，例如東亞銀行、恒生銀行等會收取200元。帶小朋友開戶時，也記得要帶齊文件，包括出生紙、家長的身份證、近3個月住址證明等。

匯豐兒童儲蓄戶口

開設戶口沒有手續費，亦不設最低結餘要求，戶口每日結餘可賺取利息，利率會有所浮動，銀行會定期在銀行範圍內張貼或銀行官網上公布最新利率。戶口提供免費自動櫃員機卡，亦可以網上理財、電話理財等，隨時管理戶口。

未滿11歲的孩子，將以父母的名義開立獨立的兒童儲蓄戶口。而11至18歲的青少年，則可以個人名義開立戶口，不過兩者都需要父母/監護人帶同子女身份證明文件，到分行辦理開戶手續。

東亞「理財小博士」

兒童戶口的門檻低，只需10元就可以開戶，專為18歲以下的兒童及青少年而設。戶口不設服務月費，並有特別設計的兒童存摺簿，提供電子網絡銀行服務。家長亦可為孩子強加兒童保險計劃、海外升學保險計劃及醫療保障計劃等。

中銀「孩子天」儲蓄賬戶

戶口適用於11歲以下兒童，開戶最低金額為500元，不設最低結餘限制。備有色彩繽紛的專用存摺簿，增加孩子對儲蓄的興趣。銀行官網沒有提及迎新禮品、年利率等資料。

大新銀行「Thomas & Friends」或「DORAEMON」兒童儲蓄戶口

銀行的兒童戶口分為「Thomas & Friends」及「Doraemon」，主要是作為迎新禮品的卡通人物精品不同，存摺和存款卡款式也有不同，孩子亦可將自己的頭像相片印在存款卡面上，適合18歲以下兒童申請。

▲ 大新銀行「Doraemon」迎新禮品。（網頁截圖）

▲ 大新銀行「Thomas & Friends」迎新禮品。（網頁截圖）

只要以5000元或以上的全部資金開設兒童儲蓄戶口，維持開戶金額於戶口內達4個月，並提供有效電郵地址，即可獲得Thomas & Friends或Doraemon精品乙份。另外，若開戶金額達5萬元或以上，並維持在戶口內達4個月，就可獲贈卡通人物的錢罌套裝乙份及50至150元書券。

合資格客戶開設「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，存款期52星期或12個月，最低固定金額為每星期100元或每月500元，可獲最高1.5%年利率。

建行「智Smart兒童儲蓄戶口」

父母其中一方須持有建行的銀行戶口，方可為18歲以下的子女開設相關戶口。兒童港元戶口最低開戶結存為1000元。家長和子女可自行製作相片銀行卡，年費為100元，若戶口的每日平均總結存達5000元以上，可豁免年費。

恒生「智多Kid理財戶口」

不設開戶金額，但只限父母為優越理財及優進理財客戶，方可開設「智多Kid理財戶口」。以1萬元「合資格新資金結餘」開立3個月、6個月、12餉月定期存款，可以賺取穩定利息，至於實際利率需於交易前向銀行職員查詢。

▲ 恒生的迎新禮品是海洋公園錢罌。（網頁截圖）

另外，銀行提供指定醫務所醫療服務優惠，包括中醫、眼科專科、疫苗等。若滿足一定存款要求，可獲海洋公園限量版錢罌。

渣打「My Dream Account」

父母其中一方須為渣打客戶，方可為子女開設戶口，共有4款迪士尼ATM卡及2款迪士尼存摺可供選擇。

▲ 渣打銀行兒童戶口有迪士尼ATM卡。（網頁截圖）

11歲以下只可申請存款卡，只供查詢結餘及存入支票或現金。11至18歲則可持青少年ATM提款卡，每日最高提款或交易限額為2000港元，戶口持有人會收到相關提款卡透過自動櫃員機提取現金交易的短訊通知。而憑迪士尼ATM卡作指定交易可享1%現金回贈。

華僑永亨MY KID儲蓄計劃

年齡限制為18歲以下，配有特別設計的存摺簿，增加孩子對儲蓄的興趣。最低開戶金額為500港元，可因應個人財務狀況自由選定每月供款額，每月供款額最少500港元。

儲蓄提供12、18、24、36或48個月的供款期，年利率分別為0.5%、0.5%、9.75%、1%及1.25%。若每月供款500元，12個月後可獲6,016元；48個月連本帶利可獲24,242元，較一般港元定期存款利息高。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林愛娜