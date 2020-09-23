竹篙灣迪士尼第二期用地認購權將屆滿　政府：樂園應集中擴建現有範圍

▲ 迪士尼樂園第二期用地的認購權，政府宣布明日屆滿。（資料圖片）

政府今（23日）宣布，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園的土地認購權有效期屆滿。政府解釋，考慮到現時經濟狀況，不會延長該認購權的有效期，認為迪士尼應集中現有樂園範圍的擴建工作，而非於第二期用地擴建。

政府表示，雖然現時全球旅遊業不景氣，政府會繼續全力支持香港迪士尼正推行的擴建計劃。與此同時，就香港國際主題樂園有限公司（主題樂園公司），所擁有關於購買一幅在竹篙灣並毗鄰樂園的土地的認購權，政府考慮到現時的經濟狀況，不會延長該認購權的有效期。



商務及經濟發展局發言人說，主題樂園公司的策略性發展方向，是專注其現正推行的跨年擴建計劃，以推出一系列新遊樂設施，讓樂園繼續成為區內首選旅遊目的地，並把握旅遊業未來逐步復蘇帶來的商機。政府認為主題樂園公司於未來數年，集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，是謹慎的做法。



根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司是政府和華特迪士尼的合營公司，獲批認購權以購買該用地，作樂園可能的擴建用途。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，其有效期會於2020年9月24日屆滿。政府作出有關決定後，主題樂園公司購買有關用地的權利將不會獲得續期。



政府稱，自2005年開幕以來，樂園一直是深受本地和非本地訪客歡迎的旅遊景點。截至去年，樂園累計接待超過8,300萬訪客人次，為本港經濟共帶來高達1,085億元的增加值，相等於同期本地生產總值的0.33%，並創造合共26.95萬個（以人工作年計算）職位。

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責任編輯：吳卓峰