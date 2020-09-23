【新冠肺炎】本港今日新增1輸入2本地個案　不設疫情記者會

▲ (馮漢柱攝)

本港新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心指本港今日（23日）新增3宗確診個案，1宗為外地輸入，其餘2宗本地個案均與之前個案相關，即無源頭不明個案，故中心下午將不舉行疫情記者會。

3宗個案詳情如下：

個案編號：5048：41歲女士，居赤鱲角香港天際萬豪酒店，無病徵，從英國抵港

個案編號：5049：4歲男童，居屯門建生邨泰生樓，9月19日發病，與本地個案有流行病學關連

個案編號：5050：64歲女士，居紅磡福年新樓A座，9月19日發病，與本地個案有流行病學關連

昨日（22日）新增8宗確診個案，5宗為外地輸入，其餘3宗本地個案，均與之前個案相關，即無源頭不明個案，當中包括一名居於屯門海麗花園1座的30歲外傭，即看：【下一頁】

政府指第三波疫情已見緩後，將本周四到期的防疫措施再延長7日，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩