【窩心丈夫】趁妻子坐月動手製造驚喜　強忍塵螨敏感將雜物房變身溫馨嬰兒房

▲ 台灣一名暖心丈夫趁著妻子坐月期間製造驚喜，將雜物房改造成溫馨嬰兒房。

媽媽在懷孕生子時忍受極大的辛酸痛楚，丈夫應多疼惜為自己生兒育女的妻子。台灣一名好爸爸趁著妻子在坐月中心休養時，為妻兒準備暖心驚喜。他強忍塵螨引起的敏感，將雜亂無章的雜物房收拾並打掃乾淨，組裝嬰兒床及佈置房間，只為妻兒準備一個驚喜。

台灣爸爸「粉紅泡泡」在「Oh媽咪轟」上載影片，指在8月10日迎來愛兒，妻子其後入住坐月中心休養身體，臨近妻兒在9月14日回家，他決定為他們製造一個驚喜。爸爸將妻子原本用作放雜物的房間，改造成溫馨的嬰兒房。

▲ 房間內超多雜物，衣物雜物隨處放。（影片截圖）

收拾擺滿雜物的房間致敏感

雜物房內衣物、電器及衣架等其他家居用品四處擺放，甚至連地下都放滿雜物，走進房間也舉步維艱，看似雜物多年沒動，塵埃處處。過程中，爸爸默默地慢慢收拾，逐步將地面、衣櫃內的所有雜物清空，將房間打掃乾淨。但是，因為房間內的塵螨太多，導致爸爸整張臉到喉嚨處都過敏，頸部喉嚨的位置亦紅了一大片，他不禁表示，

收拾真是一件非常辛苦、麻煩的事情。

▲ 因塵螨導致全臉及喉嚨敏感，紅掉一大片。（影片截圖）

親手組裝愛兒嬰兒床

繼清潔房間後，爸爸為房間黏上全新的牆紙，他亦開始為愛兒組裝嬰兒床。他表示，該嬰兒床曾在嬰兒展看過，惟詢問過價錢後，得悉售價3萬多台幣（約7500港幣），當時因價錢略貴沒有購買。後來，他為了給妻兒一個驚喜，便私底下購買嬰兒床，並獨自將它組裝起來。

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在剛開始組裝嬰兒床時，艱深的圖表令爸爸摸不著頭腦，不知從何下手，更將配件裝錯3次，但在他努力的嘗試，最終將成功將嬰兒床組裝。

準備妻子最愛的公仔

接下來是佈置房間的重要時刻，暖心爸爸準備了妻子最喜歡的《怪獸公司》毛毛及大眼仔卡通公仔，在儲物櫃上黏上兒子乳名「AJ」可愛貼紙及AJ品牌拉簾，

希望能給母子一個小驚喜，兒子能這個在房間乖乖長大。

▲ 房間放置妻子最愛的毛公仔。（影片截圖）

妻兒在坐月中心休養一個月後，9月14日終於回到家中，妻子看見全新的嬰兒房不敢相信，非常驚呼，

謝謝老公送的驚喜，也希望兒子在這個房子內過得開心。



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責任編輯：王明芳