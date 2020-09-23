【靚媽育兒】林芊妤2歲兒學做家務換衫不做港孩　Coffee培訓孩子自理練出專注力【多圖】

▲ 林芊妤Coffee拍攝了影片分享如何教導兒子做家務及提升自理能力。

在現今豐足的社會，不少孩子都嬌生慣養成為「港孩」，靚媽林芊妤（Coffee）堅持培養23個月大兒子的翟德彦（翟伯伯）自理能力及學做家務，Coffee最近拍攝影片分享其育兒經驗，可見翟伯伯會幫忙打掃、抹地、執拾，還逐漸學識自己穿衣脫衣，Coffee認為，孩子在自理的時間是訓練專注力的好時機。

靚媽Coffee自成為瑜伽達人，努力練出好身材之外，她亦相當有耐心教導23個月大的兒子翟伯伯，尤其重視他的自理能力和大小肌肉發展。

▲ Coffee努力訓練兒子自理能力。（林芊妤facebook圖片）

做家務訓練大小肌肉

她在最新的YouTube影片中分享稱，聽過很多專家意見都指出，幼兒訓練大小肌肉的重要性，因手腳協調是由大腦控制，所以他們有自理能力的話，不但能夠幫輕父母，也能增強他們的自信心，從中得到很大滿足感。

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建立孩子責任心貢獻家庭

Coffee在片中指平日會教兒子做的家務，包括拿掃把打掃、抹地、將垃圾丟入垃圾桶、淋花、執拾及拿骯髒衣服去洗等。雖然孩子做家務「論盡」，好多時都要媽媽執手尾，自己做更快，但Coffee認為值得教孩子分擔家務，最重要是從中建立孩子的責任心。

父母不要抱著孩子會做好家務的心態，要知道目的是訓練責任心，學習如何對家庭有貢獻，父母需耐心從小教導小朋友。雖然需時很長，但慢慢孩子會給你很大的驚喜，不用再講太多，孩子都懂得自己做。

▲ Coffee拍運動片不時有兒子入鏡。（林芊妤facebook圖片）

訓練自理同時練出專注力

自理能力方面，單是教孩子換衫已花盡唇舌。Coffee認為孩子穿衣脫衣的過程，可同時訓練專注力，父母應學會忍手，讓孩子自己嘗試。當孩子成功做得到，就要正面讚賞作鼓勵。

即使孩子換衫要半小時，父母也要忍耐，因這是孩子最專注的時候，父母催促變相阻止他們學習，所以出門前應早半小時告訴他去取衫褲鞋襪，父母可以觀察小朋友換衫是最好，如果太忙的話，不妨讓孩子自行發揮，直至他們問媽咪怎樣做，我們才伸出援手。

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教子刷牙洗面自己取東西

另外，每天早上兩母子會一起刷牙洗面，訓練自理能力兼小肌肉，Coffee會叫兒子自己取東西，用完放回原處，因她認為不及早訓練的話，孩子會有惰性，凡事都想父母幫忙。

有家長擔心，東西擺放的位置較高的話，要孩子自己爬上去拿東西會危險，Coffee表示一定會從旁監察，需要時提供協助。

讓孩子盡早知道危險性，好過從來不知道危險，一跌倒就會跌得好傷。

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責任編輯：林綺玲