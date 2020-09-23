【開心速遞】「龔燁」張景淳曾年半沒工作　靠熱誠熬過低潮：對演戲熱情不輸其他人

▲ 張景淳憑著對演戲熱誠熬過低潮期。

《愛‧回家之開心速遞》剛突破1000集紀錄，其實《開心速遞》這套播足3年的處境劇令不少演員成功入屋，當中「龔燁」張景淳便是其中一人。

入行17年的張景淳演藝路不算一帆風順，他接受TOPick專訪大談入行的心路歷程，最初以組合cheers出道的他即遇阻滯，公司因官司問題而被迫停工，輾轉下加盟無綫，曾主持婦女節目及演「茄哩啡」。

近年張景淳憑「龔燁」一角成功入屋，捱足十多年的他終做出成績來，全靠那份堅持沒想過放棄，他說：「我對演戲的熱誠不會輸給其他人呢。」

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▲ 張景淳的演藝路不算順遂。（黃建輝攝）

張景淳視張國榮為偶像

17年前由加拿大回流返港的張景淳參與加際唱片的選秀比賽，勝出的他以3人組合cheers出道。

原來張景淳自小受偶像張國榮的影響，一心追尋歌手夢：「年幼時看電視見到張國榮，覺得他靚仔、有型兼唱歌很好聽，是會發出光芒的明星，在家經常模仿他唱歌。中學時媽媽問長大後想做甚麼，我說想當歌手，媽媽聽罷感驚訝，因為從來沒聽我唱歌，其實我只是躲起來唱。」

當時只得22歲的張景淳入行對前途充滿憧憬，以為可擁有屬於自己的「舞台」，可惜入行半年後唱片公司卻遇官司及人事問題亦被迫停工。「當刻感到徬徨，很記得當時收到消息時正坐於保母車內，作為新人的我們不懂反駁及追問，只懂逆來順受，最後發現問題是解決不來，只好去找出路。」

▲ 2011年張景淳憑《天與地》裡家明一角為人認識。

張景淳不輕言放棄

在2007年，張景淳參加無綫藝訓班，畢業後只演跑龍套及任主持工作，直至2011年憑《天與地》裡「家明」一角為人認識，惟之後發展無以為繼，演的依然只是小配角，張景淳卻沒半點灰心而生去意，只因知道一個人成功與否，並非由別人去定義。

他說：「從來沒有因發展不如意想離開，無論由歌手轉型至演員，由始至終都喜愛這一行，大家覺得我有多成功，只是大家的看法，我工作時是樂在其中及有滿足感，可以一直演戲兼研究角色，那過程是很開心，這一點已足夠讓我留低。」

於2015年拍畢《末代御醫》後，張景淳面對一年半沒劇拍的「真空期」，為保收入及曝光率，主動向監製自薦主持《都市閒情》：「即使並非拍劇也試試。不可坐在家裡等機會。」

▲ 張景淳於《使徒行者2》演「飛機哥」一角。

演《開心速遞》成功入屋

幸機會終降臨張景淳身上，於《使徒行者2》演「飛機哥」一角令人眼前一亮，可說是其演藝路轉捩點：「我帶著不同的心態去演這角色，可能經過一年半的休息，改變了一些想法，結果觀眾很喜歡這角色，連《開心速遞》的監製也留意到，繼而找我演『龔燁』一角。」

張景淳憑「龔燁」成功入屋，收入大增更一度爆騷，捱了多年終於做出成績來：「《愛‧回家》的角色令觀眾感覺如家人，會留意人物的感情狀況等。觀眾喜歡追處境劇，相信就是這種聯繫感，跟角色感覺很親，連帶也有興趣去認識張景淳這個人。」

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機會得來不易，憑角色彈起的張景淳沒飄飄然。他回想早年曾被誤解：「從前不了解某些表現會令人覺得自己囂張或飄飄然，當見到好多人談論《天與地》的『家明』時，我純粹覺得開心興奮，做的行為或說話沒經過濾，原來不可以錯誤地present出來，否則外間會覺得自大或了不起，其實我內心沒這想法。」

張景淳自知個性慢熱，對在娛樂圈發展這行較蝕底：「我的性格不適合做這行，但對演戲的熱情不會輸給其他人，在我的經驗而言，每演一個角色都引起觀眾共嗚，但大眾對『張景淳』這個人印象模糊，大家只會談論『家明』、『飛機哥』和『龔燁』，我只靠角色令人印象深刻。」

不過張景淳沒想過要妥協，繼續行自己的演藝路：「沒辨法，我的性格是這樣，勉強去改變會有反效果，加上大眾愈來愈聰明，太虛假的話，大家會看得出來兼令人討厭，倒不如做回自己，也有些較文靜藝人可創出一片天，我也希望有一天，即使並非大紅大紫，自己樂在其中便可。」

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場地提供：The AIR (The ONE)

記者：游艾維