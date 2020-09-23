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【絕世好奶奶】新抱手機誤放洗衣機洗壞　奶奶一個舉動獲媳婦讚好︰內心很感謝

親子 13:45 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

有名台灣網民不小心將手機丟到洗衣機洗壞，奶奶知道後第二天給新抱金錢及紙條氹回她。

婆媳關係是世紀難題，新抱與奶奶的相處之道大有學問。台灣一名結婚20多年的女網民，日前不小心將手機丟到洗衣機洗壞，很懊惱自己的粗心，奶奶知道後第二天送上金錢及紙條，令新抱非常感動並在網上分享此暖心故事，網民大讚奶奶極貼心，深感羨慕。

誤將手機丟到洗衣機

該名女網民於昨日（22日）在Facebook群組「爆廢公社」發帖，她指前一晚不小心將手機丟到洗衣機跟衣服一起洗。她表示洗衣籃放很多衣服，手又拿很多東西，怕手機拿不好會掉地上，索性就放洗衣籃裡，還告誡自己等一會要記得拿起來，怎料結果就忘記了取回手機。

昨晚我的手機在洗衣機裡洗澡，當我得知它五臟六腑都積水時，我並沒有太大的情緒，因為情緒改變不了事實，再來錢可以解決的都是小事，但也懊惱自己的粗心。

絕世好奶奶

女網民弄懷手機介懷自己的粗心大意。她的奶奶知道新抱的手機壞了，沒有責怪不小心或是浪費錢，而是很貼心地氹回新抱。

今早起床發現桌上有一疊錢和一張紙條，紙條上寫著手機壞了就買過，不要心情不好。

在帖文中附有一張相片，見有一大疊1000元台幣紙幣（每張面值約266港元），網民沒有指出奶奶放下了多少張千元台幣，但目測最少20張，估計有逾5300港元。金錢之外，紙條心意更是無價。女網民表示做了20多年的媳婦，跟奶奶彼此磨合適應，真的是待她不錯，當然也有些磨擦，但明白畢竟彼此來自不同的家庭。

奶奶知道新抱不小心弄壞手機，放下一大疊錢予新抱。（圖片︰爆廢公社）

看到現金和紙條，我的內心是感謝的，但我把錢還她了，我怎麼能拿她的錢，家裡的大小事務，我的生活都是她在負責，她給我的真的很多了！

希望將來也成為好奶奶

她在帖文標籤hashtag分享自己的感受，有感一直以來都覺得自己是個幸福的人，不用煩惱食衣住行，所愛的人和愛自己的人都在身邊，很感動。她有感婆媳間最重要是互相尊重，人與人之間本該就要如此，她自問不是很好的新抱，只是盡力去做，因為以後也會成為有新抱的奶奶，希望和新抱相處得好。

有關正能量的帖文大獲網民讚好，很多人表示奶奶極貼心，要新抱好好珍惜她。留言指出︰「嫁到好婆家真的很幸福，能夠把錢無私的花在新抱身上，真的會受寵若驚」和「奶奶把我當親生女兒疼，真的比甚麼都幸運」等等。

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責任編輯︰王明芳

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