涉破壞港鐵售票機等設施　22歲無業青年認罪求判監

▲ 涉案青年今（23日）於西九龍裁判法院承認控罪。（資料圖片）

去年9月3日示威者在旺角太子站一帶聚集，其間一名無業青年涉在太子站內以噴漆破壞港鐵6部包括八達通查閱機、增值機及售票機，及後被搜出金屬棍等，被控刑事損壞等3罪，涉案青年今（23日）於西九龍裁判法院承認控罪。辯方律師求情時指，被告傾向獲判監，不希望法庭索取勞教中心報告。裁判官將案件押後至10月7日判刑，以索取背景及勞教中心報告。

報稱無業的冼名才（22歲），被控刑事損壞、管有物品意圖摧毁財產及在公眾地方管有攻擊性武器共3罪，控罪指他於2019年9月3日在港鐵太子站損壞屬於港鐵的1部八達通查閱機、2部八達通增值機及3部售票機，保管1罐噴漆和1支金屬棍，以及攜有1個彈弓和50粒金屬顆粒。

案情指，案發當日有示威者在太子站聚集，職員從閉路電視看見有人損毀站內設施，並看見穿黑衣服的被告以噴漆塗污售票機，即時報警處理。職員到售票機查看時，被告手上拿著噴漆，警員到場後，從被告身上搜出噴漆、金屬棍等涉案物品。

辯方求情指，被告所犯的案件並非同類中最嚴重，售票機上的顯示屏經清潔後已可以正常使用，被告一時衝動及有悔意，望獲法庭輕判。

主任裁判官羅德泉明言，被告其中一項控罪是在公眾地方管有攻擊性武器，判刑選擇只得監禁及判勞教中心。辯方律師則表示，被告不希望法庭為他索取勞教中心報告，反而選擇監禁，因被告認罪，可獲三分一刑期扣減。裁判官問及，為何被告不想被判入獄勞教中心，並指中心以更生為本。辯方則解釋，希望獲三分一刑期扣減。

裁判官押後至10月7日判刑，期間會索取被告的背景及勞教中心報告，屆時處理控方所要求的1.5萬元賠償令，被告還押候判。

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記者：林欣樂