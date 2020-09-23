【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】

▲ 12款通過毒性檢測安全雪糕。

雪糕是不少人愛食的甜品，不過你知道不少雪糕其實都使用了添加劑嗎？消委會曾檢測市面20款雪糕，而生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦檢查過29款雪糕樣本，發現部份雪糕含有防腐劑山梨酸、人工色素，而在急性及慢性毒物檢測上，亦有部份樣本未能通過不含類雌激素測試。

TOPick為此整理出12款安全雪糕名單，其中有3款雪糕屬於不含類雌激素、添加劑的安全雪糕。

據水中銀於2017年的檢測，29款雪糕樣本中，只有12個樣本完全通過毒性檢測，被評為「品質卓越」，詳細名單：

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「水中銀」引述世衞與聯合國報道解釋，選擇含類雌激素的產品可能導致癌症，不育，性早熟，肥胖，神經系統紊亂等疾病。

營養師李杏榆表示，不少雪糕內均使用食用色素及防腐劑，但這些化學添加劑並沒有使用必要性。過去有研究指出，兒童攝入太多色素可能會引致過度活躍，影響情緒。

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素。

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

4款雪糕成份天然

另外，據消委會於6月的報告列表及TOPick搜查，以下4款雪糕皆成份天然，不含添加劑、色素、防腐劑等。名單如下：

Movenpick Vanilla Dream Ice Cream

HäagenDazs 士多啤梨雪糕

HäagenDazs 抹茶雪糕

HäagenDazs 雲呢拿雪糕

天然及不含類雌激素雪糕

TOPick整合兩個名單，發現Movenpick夢幻雲呢拿雪糕杯、Häagen-Dazs士多啤梨雪糕杯及Häagen-Dazs雲呢拿雪糕杯，為既不含類雌激素，又不含添加劑的天然雪糕。其成份主要為鮮忌廉、蛋黃、糖等。

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責任編輯：楊宛茜