24名Uber司機申上訴終院被拒　終院指法例涵蓋中間人載客取酬

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24名Uber司機早前被裁定駕駛汽車載客取酬罪成，Uber司機其後就《道路交通條例》中「載客取酬」的定義，上訴至終審法院，司機早前被裁定終極敗訴，終院今（23日）頒下裁決理由，指《道路交通條例》並非只為規管白牌車，即使立法當年尚未有Uber出現，條例亦明顯涵蓋透過中間人載客取酬的情況。

終院於判詞中指出，Uber司機一方指《道路交通條例》52（3）條中的「載客取酬」定義，是指司機與乘客之間必須有直接協議，但終院並不認同上述說法。終院認為根據條例，司機與乘客之間的確必須有協議，但協議的形式並不僅限於直接協議，有關焦點應落在接載的性質。

至於Uber司機一方指上述條例其實是旨在規管白牌車在街上兜客的行為，終院亦不認同上述說法，因為若條例第52（3）條只是為了規管白牌車的兜客行為，當局根本毋須就兜客行為另立第52（6）條，因此第52（3）條必然是旨在涵蓋由商業機構營運的載客服務。

Uber司機一方又曾質疑條例亦會使私人受聘的司機誤墮法網，終院認為私人司機與Uber司機情況不能相提並論，因為即使私人司機按指示接載僱主的家人，這也是僱主將車輛當成私家車使用的自然做法，而非個別的商業安排。終院指出條例第52（3）條所涵蓋的是商業性的載客行為，照越社交友好的範圍，亦與私人司機性質不一，因為Uber司機是按要求向公眾提供接載服務，從而取酬。

而Uber司機一方又曾質疑《道路交通條例》第52（3）條立法當時，科技發展並未達致Uber的出現，因此條例並非旨在規管Uber，但終院則認為，若白牌車透過第三者載客取酬，他們亦會墮入條例涵蓋範圍，因此看不到有原因使Uber可排除在外。

終院法官因此一致駁回有關上訴，並強調法庭只是處理有關《道路交通條例》的法律問題，而Uber之類的交通服務應否獲准在港營運，是運輸政策的問題，而非法律問題，因此不應由法庭判斷。

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記者：楊詠渝