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東涌未設公眾街市　調查：9成居民稱物價貴

社會 13:58 2020/09/23

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有調查稱，超過9成受訪者認為東涌街市的物價很貴。（資料圖片）

東涌區內沒有公眾街市，社區發展陣線於8月進行關於「東涌街市狀況及興建臨時街市意向」的網上問卷，超過9成受訪者認為東涌街市的物價很貴，其中領展的富東街市及逸東街市物價最貴。

團體共收到553份有效問卷，調查結果亦顯示超過一半受訪居民，不知道或不確定區內會興建公眾街市，反映政府宣傳不足，居民難了解街市狀況。調查員張延指，有超過9成半人認為政府有責任在落成公營街市前，推行措施以解決街市壟斷及物價昂貴的問題，如設立臨時街市；另一方面，逾9成居民亦認為區議會及立法會須推動政府興建臨時街市。

東涌社區發展陣線陳琬琳表示，機構一直有跟進區內物價高昂的情況，於疫情爆發初期東涌區內物資短缺，特別是肉類的價格比一般市區貴1至2倍。東涌人口比例近年來不斷增加，但政府卻一直忽略對東涌居民的支援。

團體於早年亦曾舉辦一個有關臨時街市選址的投票，投票結果亦與今次調查結果相若，認為區內有數幅合適興建臨時街市的用地。在此，團體針對東涌街市提出三大訴求，包括加快興建公營街市、改善目前房署街市管理及增加貨品種類選擇、興建臨時街市以舒緩區內物價高選擇少的問題。

陳琬琳亦強調天水圍的臨時街市只需時1年時間便落成，認為東涌區同樣具備合適用地及條件興建臨時街市，而且東涌永久街市的預計興建時間更長，或需8至10年才落成，應盡早設立臨時街市解決居民的生活需要。

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責任編輯：吳卓峰

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