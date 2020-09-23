15歲少女藏汽油彈原料判感化　律政司覆核上訴庭先索取社會服務令報告

▲ 律政司覆核上訴庭先索取社會服務令報告。（資料圖片）

15歲少女涉於去年國慶日前夕，於天水圍街頭貼海報，被發現攜有乙醇、白電油等製作汽油彈原料，早前於少年庭承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，被判感化令1年。律政司認為判刑過輕，今（23日）向上訴庭申請覆核，認為原審裁判官未有考慮被告意圖及阻嚇等因素，要求改判更生中心。上訴庭認為原審裁判官只索取感化官報告，排除判處拘禁式刑罰之可能性，手法錯誤，先索取社會服務令報告後再作判決。



現年16歲女生，案發時15歲，被控於去年9月30日在天水圍天華路管有一樽裝有乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水、一罐白電油、裝有白色粉末的錫紙及毛巾。被告承認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，於屯門裁判法院少年庭被判感化1年。



上訴庭甫開首先要求律政司澄清一點，被告於警誡下曾稱原料擬用作製造汽油彈，惟汽油彈仍未造成，何以控方將本案與縱火案例相提並論，似乎案情上並不適用。



律政司一方則指，控罪具管有工具及意圖作非法用途兩元素，法庭須考慮到其嚴重性，被告曾向感化官提及擬測試汽油彈威力，必然涉及點撚。上訴庭則認為，管有有關物品是否能製成汽油彈，若製作成功再涉及測試，似乎有一個跳步。律政司則認為法庭不應只考慮製造，亦應以大比重考慮有關意圖。



律政司認為本案判以非拘禁式刑罰不足以反映案件嚴重及被告刑責，涉案控罪最高刑罰為罰款5,000元及監禁2年，而被告藏有的物品亦非出於巧合，因被告發現沒有白電油而要求父親購買，可見早有預謀。被告於網上下載製造汽油彈資料，並於夜深將有關物件帶到街上，故有付諸實行之意圖。



律政司指被告曾向感化官提及擬於河邊測試汽油彈威力，上訴庭問及是否有證據證明說法。律政司則指根據地圖顯示，距離案發地點較遠距離有一條河，上訴庭法官指河邊距離被告就讀學校約300米，被告代表一方亦同意步行路程不足10分鐘。



律政司一方指，雖然汽油彈仍未組裝完成，惟涉案白電油屬易燃物料，具危險性，原審裁判官沒有處理其他判刑原素，只提及被告認罪，涉案汽油彈尚未組裝完成，被告為好學生等，忽略了阻嚇、懲罰及保護社會這些因素。



上訴庭則指律政司立場並非要求改判監禁，因被告為女性而不適合判勞教中心，教導所的拘禁式時間為1年以上，法庭並不同意適合本案，問及律政司是否要求判處更生中心。



律政司一方認為是可考慮選項，可阻嚇年青罪犯重犯，有助改變價值觀及守法意識。律政司一方指被告曾向感化官表示會再參予合法示威遊行活動，質疑她會與其他參與者溝通，為避免同類事件，須判以阻嚇性刑罰。律政司又指根據被告中學成績表，被告有遲到及缺席記錄，若判處更生中心，被告可獲監管。



上訴庭則提出判處社會服務令，律政司指感化官一般不會建議判處學生社會服務令，上訴庭則認為法律上並沒有提及不可建議，只要與感化官作安排便可。



被告一方則表示並不反對索取社會服務令報告，履行服務令亦等同判監。被告一方續指，本案物品未經證實能否成功製成汽油彈，可謂「十劃未有一撇」。被告當時只從網上參考圖解，亦沒有爆炸課專家證實若製成汽油彈的威力。

上訴庭經考慮後指，被告一方亦同意本案屬嚴重，可作拘禁式刑罰，原審裁判沒有索取更生及教導所報告，只索取感化官報告，排除判處拘禁式刑罰之可能性，手法錯誤，故先索取社會服務令報告，押後至10月13日處理。

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記者：林育慧