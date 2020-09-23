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【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療　Serena報喜感謝各界暖心打氣

娛樂 14:12 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

李明蔚感謝大眾的關懷。

患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症的歌手李明蔚（Sarena）抗癌8年，病情一直反覆，上周末明蔚在網上公開短片親述病情惡化，並會嘗試新的治療方法，Sarena各方好友以不同方法為她打氣，當中包括一直身體力行支持Sarena的馬浚偉開live為她籌醫藥費。

今日Sarena再發文，感謝多位好友幫助捐款。

Serena向各界表示感謝。（取自李明蔚facebook）

她並留言並欣喜地指醫藥費款項已達標。

李明蔚在facebook貼上展示心心手勢圖片，並留言：

我是幸福的！很感謝所有熱心朋友捐助！

初步治療費用足夠了，盡快會安排接受免疫細胞治療！非常感動！

感謝幫我呼籲和分享的朋友還有傳媒朋友！

我再一次衷心感謝每一位的大愛與關懷！感恩❤️❤️

希望大家把對我的愛和善心去幫助其他有需要的人。

自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症的歌手李明蔚，至今抗癌8年，病情一直反覆。上周六（19日）她在個人facebook專頁發放短片，親自講述自己的病情：「最近仲開始唞氣唔順，心口痛，器官脹大，令我日常生活都開始有困難！」

明蔚早前拍片交代病情反覆。（影片截圖）

李明蔚的病情惡化，一直默默支持她的藝人馬浚偉便更在網上直播唱歌，為李明蔚籌集醫藥費。

李明蔚亦一直有拍片交代病情，她感激大眾一直以來的支持和鼓勵，她感恩遇到好多人幫助我，因為好心人令她有更大力量去生存！

撰文 : TOPick柴犬出動

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