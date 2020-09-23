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涉破壞店舖優品360　7男女被控刑毀禁入新都會廣場

社會 14:52 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

7名涉案人士同被控1項刑事損壞罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院提堂，各被告暫時毋須答辯，獲准保釋至11月17日再訊，期間禁止進入葵涌新都會廣場。（資料圖片）

去年10月13日有人發起於全港18區進行示威，期間3男4女涉嫌在葵涌破壞1間「優品360」，當中兩人為未成年學生。7名涉案人士同被控1項刑事損壞罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院提堂，各被告暫時毋須答辯，獲准保釋至11月17日再訊，期間禁止進入葵涌新都會廣場。

7名被告依次為17歲陳姓女生、17歲曾姓女生、15歲女生、無業漢鄒昇華（54歲）、14歲男生、17歲林姓男生及黃斯曼（18歲），6名被告為學生。

控罪指，7名被告於2019年10月13日在葵涌新都會廣場5樓574A號舖「優品360」內與1名不知名人士，損壞屬於彩鷗國際有限公司的財產。

辯方申請押後案件以索取文件等，被告暫時毋須答辯。案件押後至11月17日再訊，期間被告准以2,000元保釋候訊，不得離港，須定時到警署報到，以及禁足葵涌新都會廣場。

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記者：林欣樂

請願示威 新都會廣場 Metroplaza 刑事損壞

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