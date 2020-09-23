竹篙灣預留發展土地不獲港府延續認購期　華特迪士尼：極度失望

▲ 華特迪士尼對港府不延長竹篙灣預留發展土地的認購期，表示極度失望。（經濟日報資料圖片）

港府今日（23日）決定不會延長竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園的土地認購權，華特迪士尼公司表示，對有關決定極度失望。

華特迪士尼公司發言人稱，過去15年公司一直堅守承諾，致力投資於香港迪士尼樂園度假區，推動香港旅遊業的經濟發展，未來亦會繼續投入資金於現時的擴建計劃。

政府今日解釋，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園的土地認購權有效期明日（24日）屆滿，考慮到現時經濟狀況，不會延長該認購權的有效期，認為迪士尼應集中現有樂園範圍的擴建工作，而非於第二期用地擴建，有關詳情即看：【下一頁】。

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根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司是政府和華特迪士尼的合營公司，獲批認購權以購買該用地，作樂園可能的擴建用途。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，其有效期會於明日屆滿。政府作出有關決定後，主題樂園公司購買有關用地的權利將不會獲得續期。

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記者：陳曉瑩