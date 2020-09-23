【救救動物】亂棄口罩掀生態災難　企鵝誤吞N95口罩伏屍沙灘惹心酸

▲ 巴西聖保羅一個沙灘近日有一隻麥哲倫企鵝伏屍灘頭，經驗屍發現，牠胃內竟藏有一個N95口罩，令人心碎。

新冠肺炎肆虐全球下，口罩需求劇增，然而人們胡亂棄置口罩的做法，恐有掀起生態災難的風險。巴西聖保羅一個沙灘近日有一隻麥哲倫企鵝伏屍灘頭，經驗屍發現，牠胃內藏有一個N95口罩，令人心碎。

據英媒《每日郵報》報道，意外身亡的企鵝在9月9日於聖保羅的Juquei沙灘被發現，屍身當時被沙子覆蓋，身型非常瘦弱，估計牠從阿根廷南部進行遷徙時意外與同伴失散。

屍首經當地海洋保育組織Instituto Argonauta檢查發現，企鵝的胃內出現一個無法消化的N95口罩，估計這個口罩或與當地海灘的假期人潮有關，事件亦證明棄置口罩絕對會令動物致死。

組織表示，研究人員自今年4月16日起，至今已在涉事沙灘附近檢獲113個棄置口罩。

事實上，世界自然基金會（WWF）今年曾7月警告指，不正確棄置口罩等醫療防護設備，恐會對環境造成新威脅，如果當中有1%的口罩以不正確方式處理，這將導致環境每月會出現1000萬個棄置口罩，並在大自然散播開去。

事件曝光後，不少網民紛大呼心碎，並表示又一隻小動物因為人類的疏忽而喪命，更有網民直指人類才是地球最嚴重的病毒。

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責任編輯:羅嘉欣

