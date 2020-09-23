【暖心業主】婆婆忘記住幾樓搭𨋢逐層按　住戶陪找回家路業主貼心舉動令人心暖

▲ 業主為婆婆在升降機內貼上標示，非常貼心。

「一個小小的舉動，便能讓人感到心暖」，有台灣網民近日在社交平台發文，日前與一名婆婆搭升降機，婆婆把升降機的鍵都按了一遍，原來她忘記自己住在哪一層，令網民感到難過。他告知房東後，暖心業主的舉動令大批網民非常感動。

有網民在facebook《爆廢公社》透露，近日搭升降機時，遇上住在同座大樓的老婆婆，他發現婆婆把2至6樓的鍵都按了一次，接著她就不好意思地解釋，

對不起……我忘記我家在幾樓了……

網民笑著回應沒關係，並陪伴婆婆找回家的樓層，兩人一層一層踏出去確認，並在4樓找到婆婆的住處。婆婆一臉和藹笑回，

謝謝你，上了年紀容易健忘。

業主在升降機內貼上標記

由於擔心老人家腰骨不好，還要反複找住所，網民於是告知業主。數天後，網民再搭升降機時，發現4樓按鈕旁，多了一張紅色貼紙，並附上一張紙條寫著「各位住戶請不要撕掉紅色小紙條，是幫助一位阿嬤回家！」

網民覺得很感動，認為業主做法非常暖心，

謝謝有這麼好的房東，願意幫助老奶奶，這樣以後她就不會找不到回家的路，真希望這世界存在更多善良，一個小小的舉動，便能讓人感到心暖！

帖文引來大批網民紛紛讚好，有人表示，「好心有好報」、「人間有溫暖」。亦有人擔心婆婆的情況，「幸好只有6層樓，那種10幾20層的每層開，阿嬤不知道要找多久」、「應該在阿嬤脖子掛基本資料、電話、住址等等，不然下次連家都忘了」。

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責任編輯：王明芳