【泰國移居】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休　物價指數低享優質生活【有片】

▲ 前亞視製作人楊紹鴻於5年前已在曼谷買樓，部署其泰國退休生活。

隨著近年香港政局不穩，有意移民者的中產人士急增，「究竟走去邊？可以點走法？」已成為眾人跳船離港的熱話。前亞視製作人楊紹鴻，早在5年前已在泰國置業並部署在曼谷退休，「在香港1年的生活費，夠在那邊花2至3年，泰國就是有此吸引力。」從居住至醫療，他都有第一身體驗跟大家分享。不如去片看看︰

▲ 前亞視監製楊紹鴻3年多前移居曼谷退休，圖為他居住公寓的泳池，5年與友人購入單位，千多呎約300萬港元。( 相片︰被訪者提供 )

前亞視監製楊紹鴻，曾製作《碧血青天楊家將》、《再見艷陽天》等一系列膾炙人口的作品，說起與泰國的淵源，得從90年代的電視生涯講起。

那時在亞視，因工作關係常帶藝人去那邊做宣傳。後來接觸更多當地人，更喜歡這地方，覺得這是可退休久居之地︰一來泰國是佛教國家，人民相當有善，二來我較愛天氣較熱的地方，因年紀大會怕凍，三來生活指數不會太高。

的確看楊紹鴻的舊照，90年代初還和當時亞視的花旦蔡曉儀、劉玉婷與泰國總理春哈旺合照，與同為亞視出身，現為泰國通的胡慧沖，幾乎同期栽入這「微笑之國」的魅力裏。

▲ 90年代初楊紹鴻和當時亞視的花旦蔡曉儀、劉玉婷與泰國總理春哈旺合照。( 相片︰被訪者提供 )

泰國退休簽證 每年續簽另可申請多次出入境

泰國以陽光海灘聞名，但若論長居，楊紹鴻說會選在曼谷，

我較喜歡旺中太靜的城市，布吉芭堤雅風景是好，去旅行不錯但日日對住個海會悶。曼谷我則瞭如指掌，要靜的可留家，想熱鬧逛街可去Paragon或Central World，同樣方便。

▲ 楊紹鴻愛城市生活故揀在曼谷退休，要陽光海灘則可去芭堤雅。( 相片︰被訪者提供 )

年屆60的楊紹鴻，近半年因疫情關係暫時留港，「疫情前三分一時間在泰國居住， 三分二時間留在香港或內地，視乎有否工作。目前我已將香港的家當pack好箱，疫情後正式般到曼谷長居。」

▲ 楊紹鴻說在泰國退休生活愜意，閒時也會看泰拳作娛樂節目。( 相片︰被訪者提供 )

目前他以泰國的退休簽證留泰,.「年過50歲以上人士，並有80萬的泰銖在泰國銀行就可申請，簽證期為一年一簽（無限期續簽），不能留泰工作。但申請人可同時在移民局申請multiple Entry Visa，那就可多次出入境， 離開泰國後就不會理你是否工作。」

曼谷Sathorn區 300萬港元買1,000多呎公寓

其實早於5年前，楊紹鴻已在曼谷的Sathorn區買了一所公寓，

是跟朋友夾份買，和他share一間屋，內有兩房一飯廳一客廳，約1,000多呎有泳池會所等設備，當年買為1,200萬泰銖，即約300萬港元。泰國不似香港，甚麼窗台位置全計入實用面積，這裏的公寓極為足呎，朋友來我家都估千二、三呎。

▲ 楊紹鴻與同是亞視出身的泰國通胡慧沖老友鬼鬼，他又愛下菜，故間中邀胡慧沖在他家中歎住家飯。( 相片︰被訪者提供 )

楊紹鴻說住屋上曼谷真的豐儉隨意，選擇甚多，「就是我家對面，有類似港式公共屋邨有長走廊的單位，400多呎月租約1,800港元。前陣子才和朋友看完，外國人也可租住，唯一缺點是無廚房。」要是租公寓（即泰國的Condo），基本的則由5,000至8,000港元不等，視乎是單身客或家庭客。

▲ 楊紹鴻帶苑瓊丹在曼谷唐人街擦餐飽！( 相片︰被訪者提供 )

談到在曼谷單身的退休生活，楊紹鴻直認簡單而寫意，「早上9時多起身，煮個早餐後就落泳池曬太陽，到12點後或自己煮飯，或外出用膳，之後去超市買菜，有空就去按摩。因我愛煮飯，若去非遊客區的街市，不是大魚大肉，煮一至兩個菜大概100多泰銖已可。」

身在電視圈楊紹鴻朋友甚多，他笑言不少相熟的藝人到泰國旅遊，都會約他食飯聚舊，「當然我都會一盡地主之誼埋單，一個月試過5團人過來，有能力的絕對無問題。」

楊紹鴻說曼谷最大的優勢就是物價低廉，他表示︰

今日香港食碗雲吞麵，比起10年前可能已貴2/3或1倍。但在泰國的平民區，食一碟海南雞飯還是40泰銖左右。我常跟朋友說，拿著一筆錢，在香港1年的生活費，夠在那邊花2至3年，退休生活追求的不外如此。

泰國醫療水準高 「藥價為香港三分一」

年屆退休之齡，身體難免有些小毛病。楊紹鴻表示拿著泰國退休簽證，在那邊沒有醫療保障，要靠香港的保險cover。「曼谷的私家醫院服務一流，著名的有康民醫院（Bumrungrad International Hospital）或BNH Hospital等，醫療水準很高也儼如聯合國，有各國的翻譯包括國語廣東話等，不少中東人甚至特意來就診。」

▲ 曼谷的康民醫院設備一流，部分港人放假時也在那裏兼做Body check。(相片︰醫院官網 )

楊紹鴻移居泰國幾年，試過光顧牙醫、跌傷過要看骨科等，質素不俗，最難忘是一次的買治肝藥的經歷。

在香港時我會定期做檢查，無意間發現肝有問題，肝酵素突然飆高，醫生說要驗血。 但因簽證續期問題我要返泰國，結果要在曼谷做，香港驗血要千多元，那邊折合才600港元。最誇張是藥物，因香港帶去的剛好食完，在朋友介紹下，去曼谷藥房買只要700多港元，香港買同樣一盒服一個月的，要2,300港元，價錢只是3分一。我本來都擔心是否假藥，後來拿著原盒問香港的醫生，他說都是一樣，只因國家及藥廠不同，包裝盒不一樣而已。

撰文︰馮柏偉

場地提供︰帝苑酒店

