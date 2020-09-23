【救救動物】人類亂拋垃圾的禍害　年幼北極熊將黑色膠袋當食物啃咬

▲ 年幼北極熊將黑色膠袋當食物啃咬。（相片來源：Jens Wikström網站）

隨著氣候的變化、海冰減少和人類污染環境，北極熊棲息空間愈來愈狹小，覓食物也愈來愈難，北極熊長年掙扎求存。近日一名瑞典的北極探險領隊拍下一輯心酸照片，不禁令人反思人類污染環境的問題日益嚴重。

30歲來自瑞典的北極探險領隊Jens Wikström在挪威北極屬地斯瓦爾巴群島拍下了一輯令人心酸的照片。一對2歲年幼北極熊在雪地上玩耍時拉扯一個黑色塑膠袋，過程長達15分鐘，其中一隻年幼北極熊更將膠袋當食物啃咬起來，似乎非常飢餓。Wikström站於距離北極熊約98英呎的位置目擊整個過程，並用鏡頭捕捉令人心酸的照片。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Wikström擁有逾9年的航海經驗，他經常用鏡頭紀錄野生動物的生態，但一對北極熊的行為舉止令他非常震驚。Wikström表示，當時一對年幼的北極熊走到海邊玩耍，慢慢在雪地掘出了一個黑色塑膠袋，初時兩隻年幼北極熊將膠袋當成玩具拉扯，經過一輪你爭我奪後，其中一隻年幼北極熊更將膠袋食落肚。

Wikström稱，過往亦曾見過年輕的幼熊和狐狸食塑膠垃圾，又指雖然位處於北極偏遠的島嶼，但城市人拋棄的垃圾有機會從歐洲漂流至北極地區，他呼籲：

希望大家隨地亂拋膠袋或煙頭前要三思，因為你永遠不會知道垃圾最終漂流到哪裡。

事實上近年北極熊愈來愈難覓食，過往有北極考察員在研究站發現一對北極熊母子走至基地偷吃狗糧，亦曾有德國研究人員發現走入村莊覓食，點擊圖片即睇：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣