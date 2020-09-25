【生命鬥士】勞碌半生患罕見癌被判剩年幾命　硬漢感激愛妻照顧決為家人破宿命

▲ 因過去數十年長期在石棉環境工作，年約七旬的李耀聰卻在退休後不幸證實患有全港僅得十多人患上的罕見癌症間皮瘤。

因過去數十年長期在石棉環境工作，年約七旬的李耀聰卻在退休後不幸證實患有全港僅得十多人患上的罕見癌症間皮瘤。本來曾被醫生判斷或只得一年幾的壽命的他，現在已踏入患病後的接近第3年。一直讓他堅持至今的除了太太每天為他所煲的湯水外，更因為孫女的一個擁抱。對於自己的病情，他斬釘截鐵表示：「如果可以醫好我個病，就算去到非洲我都要去！」

▲ 過去數十年接經常在布滿石棉的環境下工作，讓李先生在退休後才證實患上罕見的癌症間皮瘤。（李嘉杰攝）

本港現存16位間皮瘤病人

間皮瘤是胸膜或腹膜間皮層細胞生出來的良性或惡性疾病，而惡性胸膜間皮瘤的形成，或因工作而暴露於石棉有很大的關係。嚴重的患者更需要切除肺部，影響日常生活，甚至被奪去寶貴的性命。據臨床腫瘤科醫生應志浩早前受訪指，間皮瘤潛伏期至少10年或以上，大部份患者初診時已屬後期，治療效果並不顯著，患者的一年存活率只有38%，5年存活率更只有10%，10年的或僅剩4%。據資料顯示，現時為止本港現存的間皮瘤病人只有約16位，個案在香港實屬罕見。

李先生從16歲起便開始入行做水喉渠務工程，從最初的學師起，他便要負責搬運用作包裹水喉的石綿布至地盤，加上過去大家都沒有戴口罩工作的安全意識，他當年總是僅「以一條祝君好毛病紮住口鼻」搬運石綿布，埋下患病的伏線。

▲ 李先生現在每天都會堅持到公園做運動。（李嘉杰攝）

這數十年的水喉渠務工作，讓李先生成為一家的經濟之柱，並成功養大3名子女至成家立室，但他萬萬沒想到，在工作時經常接觸的石綿卻讓他因此患上了罕見的癌症間皮瘤。 自退休後數年，李先生開始日夜經常咳嗽，即使轉過數次醫生情況亦沒好轉。

看幾次醫生都無效，要不停轉醫生。由2017年5月咳到近7月，醫生說開那麼強的抗生素都沒用，於是建議我去照肺部X光。

沒想到這一照，竟發現李先生的左邊肺幾乎已經全變白，肺積水十分嚴重，醫生詢問他入院的意願時，李先生就斬釘截鐵地指：

如果可以醫好我個病，就算去到非洲我都要去！

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嘆妻子比自己堅強

最終他被送到瑪麗醫院接受治療，後來並證實患上間皮瘤，整個肺膜及橫隔膜都是癌細胞，先後需要接受化療及免疫治療至今。醫生甚至曾說過即使接受治療，亦恐怕僅得一年多的壽命。

得知自己的人生似乎已到尾聲，李先生憶述自己當時儘管表現灑脫，經常表示「整定」，但心中最放不下的始終是妻子和家人。患病期間，妻子無微不至的照顧，是他一生所感激的。

太太總是叫我不用想太多，經常煲湯水給我喝，那怕我總是因為化療喝不下，但她仍然每天堅持煲。

每天到醫院的探望、每天煲着丈夫未必會喝的湯水，太太即使有時會對丈夫的病情表現緊張，但她從沒在丈夫面前哭過。相反，總是表示接受到自己得幾年命的李先生卻反而曾經為病情哭過。

我哭是因為我怕我離開後老婆會不知怎算，但她總是叫我「煮到嚟先算」。她在相處上一直都比我堅強，比我識諗...如果上天讓我再選一次老婆，我仍然會選她！

▲ 李先生心中最放不下的始終是妻子和家人。（受訪者提供）

除了妻子外，有次子女帶同他的孫兒來探病時，當中一幕亦讓他難以忘懷至今。

我其中一個孫女那時見到阿爺就大哭，見到阿爺穿上那些病人衣服，又搞成這樣，於是一直攬着我大哭。

對於自己的生死總是表現坦然，但在孫女的淚水面前，他當時還是忍不住輕聲安慰：「不用哭，阿爺就快可以回家」，那一刻豁達如他亦忍不住想自己可以再活久一點。 在2017年時曾被醫生判斷恐怕只得一年多壽命李先生，現在已經接近踏入患病後的第3年，接受訪問時仍然表達清晰，聲如洪鐘。

對於自己的壽命，李先生總是表示自己已經「賺咗」，亦不敢奢望更多，然而再細問之下，他最終還是忍不住吐露自己的真正想法：

希望自己可以看到孫女十年後大學畢業的那一天...

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記者:吳梓楓