政府公布延長豁免或寬減政府收費措施1年　料減少約20.5億元收入

▲ 政府宣布延長去年實施的豁免及寬減政府收費措施多1年，惠及航空等多個行業。（資料圖片）

政府將於9月25日在憲報刊登29項規例和1項命令，以落實在9月15日宣布的延長自2019年實施的豁免或寬減政府收費措施及為新增的豁免措施提供法律依據，以繼續支援商界及減輕市民在面對新冠肺炎疫情影響下的財政負擔。

相關措施惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造、旅遊以至娛樂業等，而新增7項豁免收費項目，包括續發航空營運人許可證、簽發或續發適航證明書，以及續批予經審批的維修機構的費用，估計收入減少7,600萬元，料48間航空公司、航機營運者或經審批的維修機構受惠。

政府發言人表示，大部分豁免或寬減措施為期一年，並將於10月1日開始實施，而個別措施將待原來的一年寬免期完結後陸續實施。

豁免或寬減收費估計會令政府減少共20億4千8百萬元收入。建造業議會建議延長豁免建造業工人註冊費用的措施亦會於此立法建議同時落實，估計會令建造業議會少收約900萬元收入。

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責任編輯：陳子謙