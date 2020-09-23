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馬道立發聲明指　司法機構及其職能絕不應被政治化

政治 15:44 2020/09/23

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終審法院首席大法官馬道立今日（23日）發聲明，回應近日不少對法院、法官裁決的評論、意見及批評。馬道立在聲明稱，在不熟知情況及欠基礎、理由下作出批評均是錯誤，會損害公眾對司法的信心，不能因案件結果不合心意，便作出偏頗或違反基本原則的指稱，強調司法機構可以被批評，但任何批評必須理由充分及恰當地提出，而司法機構及其職能絕不應被政治化。

馬道立又指出，法官履行司法職責時，必須沒有偏頗，特別包括受政治考慮的影響，直言法官不得受任何政治主張的偏見所影響。對於有意見指，法官裁決會受經驗較豐富的法官影響，馬道立指，法官作出任何裁決都是個人責任，若然有理由顯示，法官處理或判定時曾受外來事宜影響，或一名法官並非大公無私，是有多種途徑可予以糾正，假如案件已有裁決，上訴是最顯而易見的糾正方法，公眾亦可就法官行為作投訴。

聲明中又指，假如刑事審訊中違反基本原則，或犯其他錯誤，訴訟各方可循上訴程序，大眾亦可藉旁聽、閱讀判案書，去觀察及確認，法院是否依循基本原則，直言司法公開及透明，令社會可全面觀察司法程序，並作有意義、有理可據的評論、意見或批評，強調批評既要有理可據，亦要有適當的基礎及理由支持，因為批評或帶嚴重指控，不應輕易作出。

另外，馬道立又於聲明中，回應有輿論建議設立量刑委員會一事，強調量刑是一項司法職能，由法院獨立行使，亦是法院專有職能，每件案件具體情況不同，判處公正合適刑罰是極具挑戰性工作，所判處刑罰要取得公眾尊重和信任是非常重要，假如訴訟各方，包括律政司司長，認為判刑不一致，可以提出上訴或覆核刑罰。

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記者：陳宛彤

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