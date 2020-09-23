黃之鋒區選被DQ申覆核被拒　官指選擇錯誤法律程序

▲ 黃之鋒今到高等法院領取判詞，他表示對裁決感到失望。（楊詠渝攝）

香港眾志前秘書長黃之鋒於2019年參選區議會選舉時，被選舉主任以其並非真心放棄港獨為由，褫奪其參選資格，黃其後提出司法覆核。法官今（23日）頒下判詞，指黃採用錯誤的法律程序挑戰選舉主任的決定，因此拒絕受理申請。

黃之鋒今午到庭領取判詞後，表示對裁決感到失望，質疑選舉主任的濫權問題並非選舉問題，但法庭拒絕透過司法覆核處理，是對濫權問題視而不見。

法官於判詞中指出，根據《區議會條例》50（b）條，黃作為參選人，有權透過選舉呈請而挑戰選舉主任的決定，而終院案例亦表明，選舉呈請是唯一選擇。對於代表黃的大律師吳靄儀指出，黃並非要質疑選舉結果，因此應獲容許透過司法覆核提出訴訟，法官不認同有關說法，因為「選舉」包含提名程序及選舉主任的決定，因此黃對於選舉主任的質疑，亦已構成《區議會條例》49（1）條中質疑「選舉」的定義。

大律師又提到《區議會條例》49條限制黃透過司法覆核而挑戰選舉主任決定的合法性，因此49條或違憲，但法官則認為有關條例並無限制黃提出法律訴訟的權利，因為他仍可選擇採用選舉呈請。而提出選舉呈請的門檻甚至較司法覆核更低，因此選舉呈請對黃來說是更合適的選擇。至於黃基於任何原因而不想推翻由林浩波當選的選舉結果，則與其提出訴訟的權利有否受侵犯無關。

法官因此認為，單憑裁定黃透過錯誤的法律程序提出是次訴訟，已足以處理本案，法官因此拒絕受理黃的申請，黃並需支付訟費。

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記者：楊詠渝