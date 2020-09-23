【Netflix電影】動畫《飛奔去月球》取材嫦娥奔月　《美女與野獸》班底打造奇幻月球【有片】　　

▲ Netflix和東方夢工場合作的動畫電影《飛奔去月球》（Over the Moon）將於10月23日上綫。（劇照）

Netflix與東方夢工廠聯手推出原創動畫電影《飛奔去月球》（Over the Moon）發布正式預告，電影以「嫦娥奔月」故事為靈感，發展出一段奇幻又溫馨的月球冒險旅程，該片不僅由美國動畫界名導Glen Keane執導，更找來荷里活知名演員《人肉搜尋》（Searching）周約翰（John Cho）、金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）以及諧星鄭肯（Ken Jeong）配音，於10月23日全球同步上綫。

《飛奔去月球》最新公開的預告中，熱愛科學的聰明小女孩菲菲為了證明傳說中的月亮女神真的存在，而打造了一艘火箭飛向月球，因此踏上一場意想不到的追尋之旅，更發現了充滿傳說生物的夢幻國度。

▲ 動畫電影《飛奔去月球》以「嫦娥奔月」故事為靈感。（劇照）

全片最有趣莫過於電影把月球打造為充滿五光十色、奇幻又神秘的未知國度，特別是神話人物嫦娥及后羿也成了愛勁歌熱舞的角色，跟著主角一起在月球上展開大冒險。該片結合了華人傳統神話以及親子關係的故事。

▲ 熱愛科學的聰明小女孩菲菲為了證明傳說中的月亮女神真的存在，而打造了一艘火箭飛向月球，踏上月球之旅。（劇照）

東方夢工廠製作金球視后聲演

此動畫由周珮鈴 (Peilin Chou) 監製，並由Glen Keane執導。Glen過去曾參與《美人魚》、《阿拉丁》、《美女與野獸》、《泰山》等動畫而聞名。他與本片製作人Gennie Rim聯手為已故NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）打造的動畫短片《親愛的籃球》（Dear Basketball），更拿下奧斯卡最佳動畫短片獎。

▲ 月球上的嫦娥。（影片截圖）

兩人這次再度合作，特別選擇在華人文化中有著媲美聖誕老人地位的「嫦娥奔月」故事為靈感，推出適合一家大細的動畫電影《飛奔到月球》，讓粉絲也望看到大師最新力作。

▲ 此動畫電影請來荷里活知名亞裔演員John Cho、金球獎視后Sandra Oh以及笑星Ken Jeong為英語版配音。

此外，該片編劇 Audrey Wells 過去就以《再見亦是狗朋友》（A Dog's Purpose）等賣座電影風靡影壇，擅長刻畫人物細膩情感的她為《飛奔去月球》的角色注入豐富情感。

雖然以嫦娥為主角，但這部動畫電影將於中秋後的10月23日才會全球同步上綫。

記者：胡慧雯