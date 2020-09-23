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【新冠肺炎】再多20名病人康復出院　仍有167人留醫

社會 16:13 2020/09/23

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醫院管理局今日公布，截至上午9時，再多20名確診病人出院。（資料圖片）

醫院管理局今日（23日）公布，截至上午9時，過去24小時共有20名確診病人出院，至今共有4,749名確診或疑似病人康復出院。

20名康復出院病人的編號：3584、4544、4614、4796、4816、4817、4830、4869、4874、4904、4905、4910、4923、4927、4948、4957、5005、5007、5014、5040
 
目前公立醫院已啟用641間負壓病房，合共1,158張負壓病床，現時共有167名確診病人分別於17間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，10人情況嚴重，其餘145人情況穩定。

12名危殆病人的編號：1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4732、4833、4937

10名嚴重病人的編號：1470、1650、3904、4100、4187、4433、4746、4788、4969、5002

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：郭詩詩

 

 

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