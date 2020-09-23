【手足情深】到醫院迎接BB送上最愛熊公仔　唐氏哥哥初見弟弟暖心舉動感動人

▲ 唐氏哥哥初見弟弟表現興奮，親吻弟弟面頰和輕撫小腳。

一家人迎接新的家庭成員是一件美事，兄弟姊妹首次見面更是難能可貴的時刻。近日外國一段影片在網上熱傳，影片中患有唐氏綜合症的哥哥，到醫院探望剛生產的媽媽和初生弟弟，他初見BB表現興奮，親吻弟弟面頰和輕撫小腳，他的暖心舉動令人動容。

親吻面頰輕撫小腳

這位4歲的唐氏哥哥名叫Kent，在2017年3月，Kent的媽媽生下了小兒子Noah，祖父母在YouTube頻道，分享孫兒第一次見到弟弟的影片。從影片可見，拿著藍色熊公仔的Kent來到醫院，興奮地在走廊奔向媽媽和弟弟所在的病房。

▲ 唐氏哥哥初見弟弟表現興奮。（影片截圖）

Kent到達媽媽的病房，看到媽媽在床上抱著初生的弟弟，立即遞上藍色熊公仔，這是他送給弟弟的禮物。爸爸將Kent抱上床，他才能近距離看弟弟，見到弟弟後他隨即露出笑容，時而望向父母，時而深情地看著弟弟。

哥哥一直期待弟弟的來臨，當真正見面的一刻，一切都變得很奇妙。媽媽讓Kent抱著弟弟，他低頭親吻BB面頰，又輕撫BB的小腳，畫面非常溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

好哥哥將一生愛護弟弟

Kent的祖父母表示，哥哥很高興見到弟弟，他們相信Kent將成為最好的哥哥。他們形容患有唐氏綜合症的孫兒是世界上最有愛心的男孩，很愛身邊每一個人，他每次進出房間時，都會擁抱房中的每個人。

▲ 哥哥親吻弟弟面頰。（影片截圖）

他們指出儘管Kent仍然幾乎不會說話，但他嘗試運用肢體語言來表達。在祖父母眼中，Kent很聰明，他們急不及待地想看兩個孫兒之間的互動。祖父稱︰

我敢肯定，他們將成為最好的朋友。Kent第一次見到弟弟的反應，是我一生中遇過最美麗的事。

他形容兄弟初見的過程是很珍貴，相信Kent將一生愛護弟弟，一家人亦很高興上天送來兩位可愛的小天使，讓整個家族更美滿。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲