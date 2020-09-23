【勞作功課】幼稚園中秋柚子設計大作戰　家長各出奇謀DIY激鬥創意︰當爸媽好難【多圖】

▲ 有幼稚園要求爸媽跟小朋友親子DIY柚子勞作，家長們大鬥創意。

臨近中秋節，許多幼稚園以應節的水果柚子作為勞作材料，要求爸媽跟小朋友親子DIY柚子燈籠或柚子雕塑勞作。可是，小朋友的作業往往成為家長的「戰場」，家長主力製作，作品非常精美，甚至可說是巧奪天工！有台灣家長在網絡分享柚子作品，大嘆做父母不容易，少點美術天份也不行。

家長大鬥創意

有台灣網民於昨日（22日）在Facebook群組《爆廢公社》發佈帖文，分享孩子的同學跟父母製作的中秋柚子皮勞作相片，見相片的柚子變成精美的擺設裝飾，有化身公主與雪人小白，又有以宮崎駿作品為靈感而創作出來的龍貓、無臉男，還有泥頭車等設計，不禁令網民嘩然，表示作品必定是家長出手，創意無限。發帖網民亦大嘆壓力大。

▲ 網民大讚媽媽手工，笑指媽媽是被小孩耽誤的藝術家。（圖片︰爆廢公社）

這些幼兒園家長是想逼死誰吖？這樣中秋柚子大賽，怎麼好意思拿我的出去。親子作業壓力別太大，盡力去做，親子一起動手，開心就好。

在分享圖片中，最後一張是用黑色畫筆在柚子上畫了眼睛及口鼻，設計不花巧，是幼童可以製作出來，網民表示這才最真實小朋友的作品呢。

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網民︰當爸媽好難

有關帖文引起大量網民留言，有感家長不易做，到底是父母比賽還是小朋友比賽，笑指柚子設計比賽是不是有獎金，家長們才傾力各出奇謀去DIY。有網民認為幼稚園應該是想讓孩子跟父母有互動，但沒想到這些家長都以超常發揮上陣，激鬥創意。留言還包括︰「當爸媽好難，每個家長都像美術系畢業」、「應該是家長柚子創意設計大賽」。

▲ 雕刻技巧好厲害，嫦娥造型維妙維肖。（圖片︰爆廢公社）

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另外，不少網民家長在留言處分享了自己或子女的柚子作品，同樣是創意滿滿，有不少以卡通為設計意念，有《寵物小精靈Pokemon》、《怪獸公司》大眼仔、《Peppa Pig》等。有手工厲害的家長揮發雕刻技術，用柚子刻出嫦娥的造型，令人讚嘆。

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責任編輯︰王明芳