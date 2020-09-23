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【新冠肺炎】線上招聘成新趨勢　報告揭求職者或需等更久

職場 16:30 2020/09/23

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近日國際人力資源機構Randstad報告卻顯示，雖然線上招聘已成為新趨勢，但僱主和求職者依然需要面對不少挑戰。

新冠肺炎疫情肆虐全球，大幅改變企業營運模式。不少大企如亞馬遜、Google等，就連招聘都移師線上舉行。惟近日國際人力資源機構Randstad報告卻顯示，雖然線上招聘已成為新趨勢，但僱主和求職者依然需要面對不少挑戰。

Randstad調查報告提到，在當前經濟環境，由於不少公司職位空缺減少，令求職者競爭更加激烈，每個職位的申請平均增加了15％，求職者或會面臨更長的面試過程。Randstad馬來西亞和新加坡董事總經理Jaya Dass指出，過往招聘可在1個月內就能完，但線上招聘的過程較慢，約40%受訪者表示，整個招聘過程耗時1至3個月。

Dass強調，現時的招聘主要是透過視像溝通，會出現更多侷限，難以評估求職者的性格和工作作風。她補充指，由於無法在現實中進行互動，僱主還需費時要求求職者進行心理評估，測試其性格特徵和認知能力，以確認他們是否適合該崗位的工作和公司文化。

萬寶盛華新加坡地區經理Linda Teo則表示，企業現時的招聘預算比過往嚴格，總採取保守和謹慎的態度。同時僱主又無法直接會面，難清楚了解求職者的工作能力，因此會花上更長時間才能作出決定。

Teo向求職者提出建議，參與線上面試時應加大力度表現自己，讓僱主更容易了解其個性和工作能力。「求職者應熟悉使用視像會議面試的流程，並學習如何透過視像都可顯示出自己是首選候選人，從而增加獲得工作的機會。」她補充指，求職者除了談論自己過去的工作和經歷外，還應要表現出他們的靈活性和適應能力。

Teo又指，線上招聘已成為新趨勢，企業也應儘快學習如何快速篩選合適人選，否則業務發展進度將會被拖慢。

責任編輯：曾曉汶

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