被指教練不獲批核遭停止會籍　體育會入稟要求三項鐵人總會恢復會籍

▲ 該體育會日前入稟高等法院要求三項鐵人總會恢復會籍。（資料圖片）

香港三項鐵人總會註冊屬會的翱翔體育會，被指所聘用游泳教練並非獲批核資格，總會舉行特別會議後裁定其嚴重違規，決定終止其屬會會籍及從名單中刪除。該體育會指有關做法違反章程及自然公義，並導致其失去部份政府資助共涉逾27萬，遂於日前入稟高等法院，要求法庭聲明有關決定違反章程等，要求法庭聲明決定無效及須恢復其會籍。

原告翱翔體育會，答辯人為香港三項鐵人總會有限公司。入稟狀指，原告於今年6月底接獲答辯人以電郵通知，指於一次巡查中，發現其位於深水埗游泳池的教練並非獲批核資格，要求原告同日就此作回應。

原告於7月2日回覆答辯人表示對事件不知情，要求對方提供進一步資料以作跟進，原告並附上獲核准教練名單。答辯人其後回覆要求原告調查事件後呈交書面報告，原告遂於7月8日呈上有關報告。

入稟狀續指，答辯人於同月10日透過電郵通知原告，指執行委員會舉行特別會議後，一致通過終止原告會籍，原告於同日透過答辯人網站公告得知有關決定，內容指因原告嚴重違規而被終止屬會會籍，以及從註冊屬會名單中除名。

入稟狀指，根據總會章程會員應於14天前獲通知有關終止或延期會籍，並應獲准派代表出席有關會議或透過書面作回應。原告指於首度獲通知事件時，並沒有於會議進行前14天獲通知，亦沒有獲得機會作回應，質疑答辯人違反章程及自然公義之原則。

原告指答辯人有關決定導致其租用康文署游泳池被終止，以及損失社區體育會計劃資助等涉款共逾27萬。原告要求法庭聲明答辯人決定違反章程及自然公義，要求宣布其決定無效，並須恢復原告會籍及就其損失逾27萬作賠償。

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記者：林育慧