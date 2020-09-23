  • 30°C
香港時間 : 2020923日 (週三) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中年男人】張繼聰重提被嘲癈柴低潮期　走出陰霾終成顧家好男人

娛樂 17:07 2020/09/23

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

張繼聰享受中年的浪漫。

張繼聰今年踏入40歲，近年演藝事業出色，跟太太謝安琪一家四口十分幸福。日前阿聰跟好友王梓軒網上對談，分享男人心事，張繼聰自言很享受步入中年，做男佬的浪漫事情，他也重提過去失意低潮期，自己如何走過來。

張繼聰近來愛和森美等好友玩古董電單車，更寫了新歌《David Harleyson》，他解釋：因我仍有後生那種心態，而隨著年紀，喜好都不同。

他指：「我由細到大都不鍾意車，但現在迷上古董電單車，因為它們所有東西都有歷史，有那年代的style和文化，我覺得古董車幾像我們現在此年紀，我不是後生可以鬥快，而是慢慢有味道，難道以為十幾歲的妹妹仔覺得你好靚仔呀！」

阿聰形容這是中佬的浪漫：「香港玩電單不是大多數，一班中佬一個禮拜有半日跟班麻甩佬駕車已經好開心，就如歌曲非主流樂壇大比率，我覺得更享受做自己的音樂。」

王梓軒跟張繼聰初相識時常合作，更常常傾心事，梓軒記得有段日子他好低落、壓力大，但在2013年突然銳變。

王梓軒跟張繼聰隔空傾心事。

阿聰感慨說：「 人有時會遇到難題，哪一刻覺得自己長大不再是細路仔，便是發覺遇到的問題，不論父母及身邊人都束手無策，要由自己解決！這些難關我廿多歲遇到不少，好似不停撞鬼……有好多的抹黑！自己無從解釋，亦影響好多人對你的看法。」

阿聰指自己廿多歲結婚生B，由男孩變男人不容易：「我都是一個普通男仔，廿幾歲返工搵錢養小朋友，生活不容易，且要面對負面攻擊，如何跟人解釋︰『其實我有嘢做㗎！我唔係靠老婆㗎！我寫歌每個月都有收入！』我由細到大算好tough，但持續幾年，蛇都死啦！我寫幾多歌，拿創作人獎，都沒人respect（尊重）……」

張繼聰謝安琪組幸福之家。（取自facebook）

阿聰自此不再介意惡言︰「你們覺得我是廢柴又好、食軟飯又好，甚麼標籤都冇所謂，某程度那個都不是我，認識我的人只有我身邊的人，口長在別人處，可以講任何嘢，但我可以選認同與否。」

多年來的磨練，阿聰學懂調節心態，遇到負面最多只嬲8分鐘！梓軒亦從中學到不少。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【豪宅曝光】謝安琪4千呎大屋睇海景　張繼聰父子超大客廳享天倫樂【多圖】
11:53 2020/03/04
【豪宅曝光】謝安琪4千呎大屋睇海景　張繼聰父子超大客廳享天倫樂【多圖】
【走出抑鬱】張繼聰10年前患抑鬱症　阿聰走過人生低潮享家庭樂
16:13 2020/03/24
【走出抑鬱】張繼聰10年前患抑鬱症　阿聰走過人生低潮享家庭樂
【我要做業主】屋邨出身林子善分享如何上車做業主　5度置業悟出儲首期心得
12:38 2020/09/21
【我要做業主】屋邨出身林子善分享如何上車做業主　5度置業悟出儲首期心得
張繼聰 謝安琪 森美 王梓軒 演員 歌手 壓力

最高瀏覽

【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
16:24 2020/09/22
【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
今日 10:24
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】