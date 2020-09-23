【中年男人】張繼聰重提被嘲癈柴低潮期　走出陰霾終成顧家好男人

▲ 張繼聰享受中年的浪漫。

張繼聰今年踏入40歲，近年演藝事業出色，跟太太謝安琪一家四口十分幸福。日前阿聰跟好友王梓軒網上對談，分享男人心事，張繼聰自言很享受步入中年，做男佬的浪漫事情，他也重提過去失意低潮期，自己如何走過來。

張繼聰近來愛和森美等好友玩古董電單車，更寫了新歌《David Harleyson》，他解釋：因我仍有後生那種心態，而隨著年紀，喜好都不同。

他指：「我由細到大都不鍾意車，但現在迷上古董電單車，因為它們所有東西都有歷史，有那年代的style和文化，我覺得古董車幾像我們現在此年紀，我不是後生可以鬥快，而是慢慢有味道，難道以為十幾歲的妹妹仔覺得你好靚仔呀！」

阿聰形容這是中佬的浪漫：「香港玩電單不是大多數，一班中佬一個禮拜有半日跟班麻甩佬駕車已經好開心，就如歌曲非主流樂壇大比率，我覺得更享受做自己的音樂。」

王梓軒跟張繼聰初相識時常合作，更常常傾心事，梓軒記得有段日子他好低落、壓力大，但在2013年突然銳變。

▲ 王梓軒跟張繼聰隔空傾心事。

阿聰感慨說：「 人有時會遇到難題，哪一刻覺得自己長大不再是細路仔，便是發覺遇到的問題，不論父母及身邊人都束手無策，要由自己解決！這些難關我廿多歲遇到不少，好似不停撞鬼……有好多的抹黑！自己無從解釋，亦影響好多人對你的看法。」

阿聰指自己廿多歲結婚生B，由男孩變男人不容易：「我都是一個普通男仔，廿幾歲返工搵錢養小朋友，生活不容易，且要面對負面攻擊，如何跟人解釋︰『其實我有嘢做㗎！我唔係靠老婆㗎！我寫歌每個月都有收入！』我由細到大算好tough，但持續幾年，蛇都死啦！我寫幾多歌，拿創作人獎，都沒人respect（尊重）……」

▲ 張繼聰謝安琪組幸福之家。（取自facebook）

阿聰自此不再介意惡言︰「你們覺得我是廢柴又好、食軟飯又好，甚麼標籤都冇所謂，某程度那個都不是我，認識我的人只有我身邊的人，口長在別人處，可以講任何嘢，但我可以選認同與否。」

多年來的磨練，阿聰學懂調節心態，遇到負面最多只嬲8分鐘！梓軒亦從中學到不少。