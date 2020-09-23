涉企圖欺詐及欺詐防疫抗疫基金126萬元　警方拘捕6男3女

▲ 港島總區重案組（二）總督察許康傑。

政府早前推出「防疫抗疫基金」協助企業渡過疫情難關，但同時亦吸引不法份子圖騙取資助。警方昨（22日）拘捕6男3女，涉嫌欺詐和企圖欺詐，涉及20宗個案、涉款126萬元，最大一宗個案涉及10萬元。

警方較早時接獲政府防疫抗疫基金秘書處舉報，指懷疑有人涉嫌利用虛假資料及地址申請基金，當中涉及20個個案，有7宗屬零售業，另外13宗涉及美容院、按摩院及派對房間，涉及款項共126萬。他們涉利用虛假資料及文件，訛稱商業登記地址從事合資格的業務，意圖騙取防疫抗疫基金資助，惟調查後發現相關地址實際上並無從事相關業務。每宗申請涉及3至10萬元不等，亦有人申請多個資助項目。

▲ 警方檢走多批商業文件。

警方於是在昨日(22日)展開拘捕行動，在全港多個地方拘捕6男3女，年齡介乎24至63歲，分別報稱商人或無業，行動中檢獲電話、手提電腦及一批經改動的商業營運照片和商業登記證等，6人將被控詐騙及企圖詐騙罪。警方不排除會有更多人被捕。

港島總區總督察許康傑表示，政府防疫基金旨在紓解受疫情影響之行業，若市民用欺騙手段申請基金，不論申請成功與否，亦可被控詐騙罪，最高可被判監14年。

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記者：曾秋文