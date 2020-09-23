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「恆香」月餅鬧雙胞　製造商澄清事件屬商標持有人糾紛

社會 19:00 2020/09/23

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被捕的月餅製造商負責人鄭鴻杰澄清自己是「恆香餅家」第二代傳人。（曾秋文攝）

海關早前拘捕4人，涉嫌出售冒牌「恆香」月餅。涉事的月餅製造商稱，事件由公司股權及商標註冊糾紛引起，強調沒有賣冒牌貨。海關表示，由於案件仍在調查中，現階段未能透露詳情。

元朗酒樓涉售內地製冒牌恆香月餅　海關拘4人包括酒樓董事

被捕的月餅製造商負責人鄭鴻杰開今午（23日）召開記者會，澄清自己是「恆香餅家」第二代傳人。他指恆香餅家在1920年由家父鄭煜文創立，父親在1971年離世後由他接手，於1981年與親友成立「恆香老餅家」有限公司，後來公司出現股權訴訟及商標註冊糾紛。

他指，冒牌月餅事件是顧客持「恆香餅家」月餅券，到「恆香老餅家」的店舖換領月餅引起，強調「恆香餅家」才是老字號，並非冒牌。

鄭鴻杰又說，「恆香老餅家」現有兩個廠房的制餅牌照均由恆香餅家持有，並由他負責的。對於有指「恆香餅家」月餅售價較「恆香老餅家」便宜所以是假貨，他指有關定價是在疫情下盡量降低利潤，與市民共渡時艱。

他強調，若持有「恆香餅家」餅券的人士，如不能領取取月餅，可退回全數付款，並承諾本年度的中秋月餅扣除所有成本開支，全部盈利捐給香港公益金。

對於涉事的月餅在內地製造，鄭鴻杰解釋，因本地廠房的器材年初被盜，才委託東莞製餅廠生產。

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記者：陳子謙、曾秋文

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