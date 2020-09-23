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【BNO】BNO簽證及「LOTR」最新細節　可攜97後出世子女三代同堂移民英國

親子 17:09 2020/09/23

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英國政府公布BNO簽證及LOTR最新細節。

英國政府將於明年1月起推出名為「Hong Kong BN(O) Visa」的新簽證，供BNO持有人及其近親申請，提供「5+1」的入籍路徑。而在此之前，英國設有酌情入境（Leave Outside the Rules，簡稱LOTR）安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境。

當局在9月22日更新有關港人BNO簽證及LOTR的詳情，釐清LOTR所需的證明文件，並提及申請者可攜97後子女、子女配偶及其未成年子女，即港人可「三代同堂」以LOTR提前入境。

LOTR容許在英工作讀書

英國內政部公布的《香港BNO簽證政策聲明》（Hong Kong British National (Overseas) Visa Policy Statement）提到，明白部分具BNO持有人及其近親有意於簽證開放前提前到英國，故設有LOTR的安排，為他們提供最多6個月的居留簽證，期間可以工作和讀書，但就沒有社會福利、無法免費享用NHS醫療服務，待明年1月再申請BNO簽證定居英國5年。

BNO持有人需要提供以下證明文件：

  • 香港居民的身份證明文件
  • 具有BNO資格
  • 經濟能力證明
  • 通常居住於香港或英國
  • 申請人與近親的關係證明（結婚證書、出生證明文件等）

可為97後成年子女申請

根據官網最新資料，申請者及其近親最好以家庭單位入境，並列明除了BNO持有人、配偶及其18歲以下的子女可在英國定居外，連1997年7月1日後出生而超過18歲、他們的配偶和子女也可申請，即一本BNO護照，已可帶三代人離開香港。

子女與其配偶需要出示結婚證書或民事結合證明書，若未婚，則需出示兩人共同居住至少2年的證明，他們的未成年子女則需出示出生證明書等法律文件。

另外，若有持BNO港人以其他簽證留英，而簽證在2021年1月前到期，可網上填寫LOTR表格繼續留英，或再入境英國時於機場申請LOTR。

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責任編輯：林愛娜

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