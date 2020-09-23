《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》探討宗教與人性　真善美戰勝暴力與瘋狂

▲ 《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》

位於里斯本的「花地瑪大教堂」神聖莊嚴，是旅遊葡萄牙的必到景點。這所教堂的建立，原是為紀念於1917年曾在這裡發生過的神蹟。電影《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》（Fatima）就是取材自此宗歷史，並參考天主教「路濟亞修女」（Sister Lucia dos Santos）的回憶錄，還原在第一次世界大戰烽火下，一段對當時的教會及信徒都非常震撼的信仰考驗。

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》由《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）史蒂芬妮吉爾（Stephanie Gil）及三度榮獲金球獎提名的桑妮婭布拉嘉（Sônia Braga）等主演。

故事講1917年，歐洲遭第一次世界大戰蹂躪；葡萄牙花地瑪教區外，一名10歲的牧羊少女路濟亞和她的表弟妹在牧羊時，多次見證「聖母瑪利亞異象」。她告訴他們，除痛苦，就只有祈禱才能結束大戰。

聖母顯靈的消息，隨即傳遍全國，成千上萬渴望目睹神蹟的朝聖者蜂擁而至，卻同時觸怒了教會和反對宗教迷信的政府官員。從此三位孩子及其家人的生活不再平靜，他們不斷被質疑，甚至被脅逼要承認一切都是說謊造假…面對無盡的荊棘與試煉，他們如何繼續傳揚來自聖靈的信息？



細節滲透濃厚歷史感

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》參考了路濟亞修女的兩部回憶錄外，細節裡還呈現出一戰時期，葡萄牙等西歐國家掀起「反基督文化」的浪潮。

電影著力保留了歷史的原汁原味，滲透出戰事的殘酷，放諸今日全球經濟社會不穩的情況，兩者同樣令人徬徨無助，相信觀眾即使身隔半個地球、跨越整個世紀，都能感受當中的歷史沉重，並會從中得到心靈的救贖。

▲ 《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》導演表示，不論是否有宗教信仰，看此片也會有共鳴。

宗教類型的電影或許會令部份非信徒觀眾卻步，但導演馬高龐迪哥禾指：「觀眾無論是否信徒，看過電影後都會有得著。」

馬高龐迪哥禾解釋稱：「它帶出普世的和平訊息，叫我們必定要改變自己的行為，來終結暴力和戰爭的瘋狂。故事同時也充滿人性，講述一個小女孩的內心掙扎、她與母親的關係，以及對信仰的詰問如何引領出更堅定的信念。」