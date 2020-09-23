  • 30°C
香港時間 : 2020923日 (週三) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》探討宗教與人性　真善美戰勝暴力與瘋狂

娛樂 17:14 2020/09/23

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》

 位於里斯本的「花地瑪大教堂」神聖莊嚴，是旅遊葡萄牙的必到景點。這所教堂的建立，原是為紀念於1917年曾在這裡發生過的神蹟。電影《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》（Fatima）就是取材自此宗歷史，並參考天主教「路濟亞修女」（Sister Lucia dos Santos）的回憶錄，還原在第一次世界大戰烽火下，一段對當時的教會及信徒都非常震撼的信仰考驗。

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》由《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）史蒂芬妮吉爾（Stephanie Gil）及三度榮獲金球獎提名的桑妮婭布拉嘉（Sônia Braga）等主演。

故事講1917年，歐洲遭第一次世界大戰蹂躪；葡萄牙花地瑪教區外，一名10歲的牧羊少女路濟亞和她的表弟妹在牧羊時，多次見證「聖母瑪利亞異象」。她告訴他們，除痛苦，就只有祈禱才能結束大戰。

聖母顯靈的消息，隨即傳遍全國，成千上萬渴望目睹神蹟的朝聖者蜂擁而至，卻同時觸怒了教會和反對宗教迷信的政府官員。從此三位孩子及其家人的生活不再平靜，他們不斷被質疑，甚至被脅逼要承認一切都是說謊造假…面對無盡的荊棘與試煉，他們如何繼續傳揚來自聖靈的信息？
 
細節滲透濃厚歷史感　

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》參考了路濟亞修女的兩部回憶錄外，細節裡還呈現出一戰時期，葡萄牙等西歐國家掀起「反基督文化」的浪潮。

電影著力保留了歷史的原汁原味，滲透出戰事的殘酷，放諸今日全球經濟社會不穩的情況，兩者同樣令人徬徨無助，相信觀眾即使身隔半個地球、跨越整個世紀，都能感受當中的歷史沉重，並會從中得到心靈的救贖。

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》導演表示，不論是否有宗教信仰，看此片也會有共鳴。

宗教類型的電影或許會令部份非信徒觀眾卻步，但導演馬高龐迪哥禾指：「觀眾無論是否信徒，看過電影後都會有得著。」

馬高龐迪哥禾解釋稱：「它帶出普世的和平訊息，叫我們必定要改變自己的行為，來終結暴力和戰爭的瘋狂。故事同時也充滿人性，講述一個小女孩的內心掙扎、她與母親的關係，以及對信仰的詰問如何引領出更堅定的信念。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片　路蘭：時間流動最具電影感
17:30 2020/09/08
【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片　路蘭：時間流動最具電影感
【TENET天能】入場必讀7大角色懶人包　丹素華盛頓之子夥新蝙蝠俠逆時救世
15:34 2020/09/10
【TENET天能】入場必讀7大角色懶人包　丹素華盛頓之子夥新蝙蝠俠逆時救世
電影 宗教 歷史事件 戰爭

最高瀏覽

【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
16:24 2020/09/22
【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
今日 10:24
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】