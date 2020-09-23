【食用安全】魚扒驚見綫狀物疑似寄生蟲　街坊打冷震：拉咗三條蟲出嚟

▲ 有街坊在魚扒上發現有數條綫狀物，疑似是寄生蟲。

有西環街坊近日分享，在一塊魚扒上發現有綫狀物，疑似是寄生蟲。街坊不敢食用，事後已把魚扒丟掉。TOPick訪問香港魚類學會會長莊棣華，認為綫狀物有機會是「海獸胃線蟲」，如人體受感染，可引致作嘔、胃抽筋、劇痛甚至出血等症狀。

一名西環街坊最近在Facebook群組「今晚煮乜好」發帖，指自己在一塊切件魚扒上發現綫狀物，疑似是寄生蟲：「我不敢食，馬上掉了！」事主隨後留言：「我拉咗三條蟲出嚟」又指自己嚇得打冷震。

網民為此議論紛紛：「唔知裡面有幾多蟲卵？好恐怖」但也有網民指，其實生魚經煮熟後，照樣可以食用：「煮熟無問題，基本上所有魚都有蟲」、「見到就唔好食，見唔到咪照食。」

香港魚類學會會長莊棣華受訪表示，魚扒上的綫狀物有機會是「海獸胃線蟲」（Anisakis，又名「異尖線蟲」），頭尾呈尖端狀，分有不同種類，體積上有長有短。

常見症狀包括胃抽筋甚至出血

海獸胃線蟲出現機率很廣泛，會在蝦、蟹、蠔、油甘魚、鯖魚等不同生物上找到。但莊棣華強調，蟲與宿主屬共生關係，本身不會危害宿主的健康，一般在魚的體內發現幾條是很平常，但多起上來時，上千條也可以。

他續稱，正常人胃酸有防禦機制，就算食物有海獸胃線蟲，亦未必有感染寄生蟲風險。但如果是胃液稀少、胃壁較薄、胃液分泌不足、食道壁比較薄弱的人士，寄生蟲有機會鑽入胃中，引起的常見症狀包括作嘔、胃出血、胃抽筋、劇痛等。

然而，他亦表示魚體內很乾淨，本身並無毒性，只要煮熟便可進食，市民無需太擔心。

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-35°C冷凍20小時可減感染風險

消委會曾引述港大李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲主要是海獸胃線蟲（Anisakis和Pseudoterranova）和某些品種的裂頭絛蟲（Diphyllobothrium）。

消委會指，食用未經煮熟的海魚，有機會感染海獸胃線蟲，如感染胃部，患者會在進食1至12小時內出現腹痛、噁心、嘔吐等徵狀，亦有機會感染小腸，患者在5至7日內有腹痛，更可能令患者出現過敏反應。

食安中心曾指出，根據食品法典委員會的《魚和魚製品操作規範》指明，將擬作生食用途的魚肉先放在-20°C或以下冷凍7天或在-35°C冷凍約20小時，可以殺死寄生蟲，有效降低寄生蟲感染人類的風險。

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責任編輯：陳昊淋