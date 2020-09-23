【照顧者困境】社署稱半年內會為照顧者提供情緒支援　勞福局已委託理大作政策研究明年中有初步結果

▲ 政府指半年內將向照顧者提供情緒支援，亦已委託理大進行政策研究，明年初有初步結果。（資料圖片）

葵涌邨日前發生照顧者母親疑不抵壓力殺死智障兒子的倫常慘劇，引起社會關注照顧者支援問題。立法會福利事務委員會今日（23日）召開特別會議討論議題。

社總外務副會長張志偉表示，葵涌邨事件只是冰山一角，批評住宿服務嚴重滯後，10多年沒有改變，脫離實際需要，建議當局制訂評估機制，識別高危家庭，另應設專職人手幫殘疾人士做好整體生涯規劃，以及增加日間照顧服務、成人殘疾人士宿位及暫宿服務。

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65歲的「關注家居照顧服務大聯盟」成員林珍稱，其20歲孩子有輕度智障和罕見病 ，經常偷食物，她要24小時、照顧兒子一日三餐。而在疫情下家庭面對壓力大，雖然為防疫盡量不出街，但小朋友認知能力有限，日日嚷著要外出，甚至發牌氣、鬥力，令她受傷。她又指，院舍平均需要排15年，惟私院質素差，而孩子已排5年，將來年老逾70歲都「唔知點算」。她坦言對官員很失望，希望提供政府緊急支援，增加津院宿位。

勞福局康復專員陳詠雯承認，現時殘疾人士需要超過10年輪候服務是不理想，政府已委託理工大學進行政策研究，在現有基礎上提供更多支援，顧問將參考歐美和鄰近地區的模式，檢視照顧者的需要和期望，料2021年中有初步結果。

社會福利署副署長林嘉泰亦承認，輪候10數年的確對殘疾人士相當困難，社署正努力增加名額，例如未來5年會增加4400個康復服務名額，今個財政年度內亦會增加約40個住宿暫顧名額。

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教育界葉建源問到政府料5年內輪候隊伍可縮減多少；社福界邵家臻則批評出席官員重複「數白欖」，只提供服務數字，認為有不同服務不等於服務足夠、有質素和有銜接，詢問半年內有甚麼短期措施「止咳」。民建聯葛珮帆則批評政府毫不關心、麻木不仁。

陳詠雯回應指，政府會努力不斷增加服務，但有關5年後隊伍，她稱好難說加多幾多宿位就縮短幾多，因家長會根據宿位地點是否合適、殘疾人士是否願意入院舍等決定是否入住，故無辦法有科學化估計，僅能積極加宿位。

林嘉泰則指，未來半年社署會在殘疾人士社交及康樂中心增加人手，為照顧者提供情緒支援，幫助有需要家庭。

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記者：徐紹軒

